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Politika

AKP'nin Çankaya sürprizi

AKP, Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski ANAP'lı bakan Akarcalı'yı yerel seçimlerde aday gösterme kararı aldı.

14 Ocak 2009 02:00

AKP, Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski ANAP'lı bakan Bülent Akarcalı'yı yerel seçimlerde aday gösterme kararı aldı.

AKP'nin yerel seçimlerde mutlaka kazanmak istediği yerlerden Ankara'nın Çankaya ilçesindeki adayı belli oldu. AKP'nin Çankaya belediye başkan adayı, liberal görüşleriyle tanınan eski Anavatan Partili bakan Bülent Akarcalı. 

AKP'nin Adana adayı Bilici

Bülent Akarcalı'nın adaylığı, AKP Genel Merkezi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıyla kesinleşti.

Bülent Akarcalı isiminin hükümetin Anavatan Partisi kökenli Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından önerildiği öğrenildi.

1943 İzmir doğumlu Akarcalı, yüksek öğrenimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Brüksel Üniversitesi'nde tamamladı.

1983-2002 yılları arası arasında İstanbul milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. Toplam 6 yıl Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İki kere hükümete girdi, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu.

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