AKP'nin Çankaya sürprizi

AKP'nin Adana adayı Bilici

AKP'nin yerel seçimlerde mutlaka kazanmak istediği yerlerden Ankara'nın Çankaya ilçesindeki adayı belli oldu. AKP'nin Çankaya belediye başkan adayı, liberal görüşleriyle tanınan eski Anavatan Partili bakan Bülent Akarcalı.Bülent Akarcalı'nın adaylığı, AKP Genel Merkezi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıyla kesinleşti.Bülent Akarcalı isiminin hükümetin Anavatan Partisi kökenli Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından önerildiği öğrenildi.1943 İzmir doğumlu Akarcalı, yüksek öğrenimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Brüksel Üniversitesi'nde tamamladı.1983-2002 yılları arası arasında İstanbul milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. Toplam 6 yıl Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İki kere hükümete girdi, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu.