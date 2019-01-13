AKP'nin Bursa adayları açıklandı

Bursa'da, AKP'nin belediye başkan adayları, düzenlenen toplantıda açıklandı.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde aynı göreve aday gösterilen Alinur Aktaş, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.
AKP'nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz
Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut
Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık
Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş
İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban
İznik Belediye Başkan adayı: Kağan Mehmet Usta
Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan
Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin
Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır
Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar
Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin
Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt
Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın
Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar
Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz
Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)
(DHA)