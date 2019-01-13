AKP'nin Bursa adayları açıklandı

Bursa'da, AKP'nin belediye başkan adayları, düzenlenen toplantıda açıklandı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen aday tanıtım toplantısına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde aynı göreve aday gösterilen Alinur Aktaş, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

AKP'nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Ahmet Korkmaz

Gemlik Belediye Başkan adayı: Berkay Bulut

Gürsu Belediye Başkan adayı: Mustafa Işık

Harmancık Belediye Başkan adayı: Yılmaz Ataş

İnegöl Belediye Başkan adayı: Alper Taban

İznik Belediye Başkan adayı: Kağan Mehmet Usta

Karacabey Belediye Başkan adayı: Ali Özkan

Keles Belediye Başkan adayı: Mehmet Keskin

Kestel Belediye Başkan adayı: Önder Tanır

Mudanya Belediye Başkan adayı: Ahmet Murat Ünal

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: Mehmet Kanar

Nilüfer Belediye Başkan adayı: Necati Şahin

Orhaneli Belediye Başkan adayı: Ali Aykurt

Orhangazi Belediye Başkan adayı: Bekir Aydın

Osmangazi Belediye Başkan adayı: Mustafa Dündar

Yıldırım Belediye Başkan adayı: Oktay Yılmaz

Yenişehir Belediye Başkan adayı: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)

(DHA)