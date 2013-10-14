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Politika

'AKP'nin belediye başkan adayları 15 Kasım'da açıklanacak'

AKP'nin belediye başkan adayları Kızılcahamam'da 2-3 Kasım tarihinde yapılacak kampta belirlenecek

14 Ekim 2013 16:42

AKP’de yerel seçim çalışmaları hızlandı. 16 büyükşehirde 26-27 Ekim'de temayül yoklaması yapılacak. 2-3 Kasım tarihlerinde Kızılcaham'da kampa girecek olan AKP'de  belediye başkan adaylarının açıklanma tarihi ise 15 Kasım olarak belirlendi.

AKP’de aday belirleme çalışmaları son hız devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan aday adaylığı başvuruları 1 Kasım'da sona erecek. 

CNN Türk’te yer alan habere göre, 26-27 Ekim tarihlerinde ise 16 büyükşehirde temayül yoklamaları yapılacak.

Bir genel başkan yardımcısı başkanlığında oluşturulacak heyetle temayül yoklamaları gerçekleştirilecek.

Habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında bazı isimler şekillendi. Ancak temayül yoklamaları ve son anketlerin ardından Başbakan kararını verecek. Açıklamayı ise 15 Kasım'da yapacak.

Aday adaylığı başvurularının sona ermesinin ardından AKP  2-3 Kasım'da Kızılcahamam da kampa girecek. Başbakan kurmaylarıyla son kez burada adaylar üzerinde bir değerlendirmede bulunacak.

Özellikle bazı büyükşehirlere aday gösterilecek bakanların durumlarının da yine kampta netleşmesi bekleniyor.

 

‘Yeni kabine kampta belirlenecek’

 

Son anketlerde öne çıkan isimler İzmir için Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Mersin'de Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Yine Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Hatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in ismi de Gaziantep'te ilk sıralarda.

Erdoğan'ın kabineye yeni girecek isimleri de yine kampta belirleyeceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.

AKP'de  yeniden aday olacağını açıklayan iki isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.

 

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