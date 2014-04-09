AKP'nin başvurusu Aksaray Bağlıkaya'da seçimleri iptal ettirdi

Aksaray İl Seçim Kurulu, AKP İl Başkanlığının itirazı sonucu merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde seçimleri iptal etti.

AKP Aksaray İl Başkanlığı, Bağlıkaya'da seçim günü, oy kullanma süresi bittiği halde 1421 numaralı sandıkta oy kullanıldığına dair tutanakla İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren kurul, beldede seçimlerin iptaline, seçmenin 1 Haziran'da saldık başına gitmesine karar verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre beldede, MHP adayı Davut Çalışkan 554, Saadet Partisi adayı Adem Karacaer 533, AK Parti adayı Kemal Aydoğdu 491 oy almıştı.

Öte yandan, Aksaray merkeze bağlı Karkın ve Cankıllı köylerinde, muhtarlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasını da değerlendiren İl Seçim Kurulu, söz konusu seçimlerin de 1 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.