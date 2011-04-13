AKP'nin başörtülü adayı Gültekin: Partinin selameti neyi gerektiriyorsa ona uyarım

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AKP'nin tek başörtülü vekil adayı Antalya 13. sırada

AKP 5 vekil çıkarmıştı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan ve 15 yıldır Antalya'da değişik okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan, evli ve iki çocuk annesi 37 yaşındaki Gülderen Gültekin, NTV'de Can Dündar'ın sorularını yanıtladı.Gültekin türbanlı adayın sadece kendisinin olmadığını 2008'de Diyarbakır'da askeri aracın geçisi sırasında bir dershanenin önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin'in annesi Oya Eronat'ın Diyarbakır'dan başörtülü aday olduğunu söyledi.Milletvekili seçilmesi durumunda türbanını çıkartıp çıkartmayacağının konuşulmasının çok erken olduğunu söyleyen Gültekin, "Gelmemiş bir günü şimdiden konuşmak bana doğru gelmiyor. İnşallah o gün geldiğinde partimin, milletin, vatanın selameti neyi gerektiyorsa ona göre davranmak benim görevim" dedi.Gültekin, "13'üncü sırada milletvekili adayıyım, ama ben bazı şeylerin olmadan önce konuşulması taraftarı değilim. O zaman gelir, gün ne gerekiyorsa o şekilde davranırız. Ama şu an bu hususun konuşulmasının çok taraftarı değilim. Hatta beni rahatsız ediyor diyebilirim" diye konuştu.Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olduğunu, 15 yıldır Antalya'nın farklı okullarında öğretmenlik yaptığını, devlet memurluğunun gereklerini yerine getirdiğini aktaran Gültekin, şöyle konuştu:"Aynı zamanda sendikacıyım. Eğitimciler Birliği Sendikası'nın kadın kolları başkanlığını yürütüyordum. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Tek bayan olarak orada çalışıyorken, arkadaşlarım dediler ki 'Hoca hanım siz bunu gayet güzel yürüttünüz, hani milletvekilliğini de gayet yürütürsünüz.' Onların yüreklendirmesiyle, aynı zamanda siyasette bayan eksikliği var ve bunun farkındayız toplumda. Karar mekanizmalarının tamamında böyle bir eksiklik var. Bu açıdan da düşündük.Başbakanımız da bizi yüreklendirdi, 'Kadınlar da artık biraz ön plana çıksınlar' diyerek. Hepsini toparladığımızda bu yolda güzel bir karar aldığıma inanıyorum. 13'üncü sıra olmasını, 'Sıranız sizi rahatsız ediyor mu?' diye falan sordular. Ama yok, hiçbir rahatsızlığım yok, emin olun. Çünkü ben siyasi geçmişi çok uzun olan bir insan değilim. Çok daha yeni başladım bu işe. Böyle bir durumda listeye girebilmiş olabilmek bile beni mutlu ediyor kesinlikle. Ben partimin, vatanımın milletimin selameti neyi gerektiriyorsa öyle hareket edeceğim ve gönlüm bu hususta rahat."Aslen Kayseri doğumlu olan Gülderen Gültekin, en son Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Lisesi'nde 6 yıldır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyordu. Gültekin Arapça ve Almanca biliyor.AKP 2007 yılındaki genel seçimlerde Antalya'dan 5 milletvekili çıkarmış, Yusuf Ziya Erbeç'in istifa edip MHP'ye geçmesiyle bu sayı 4'e düşmüştü.Halen AKP'nin 4, CHP'nin 5, MHP'nin 4 milletvekili bulunuyor. Antalya'nın 2007 seçiminde 13 olan miletvekili sayısı 2011 seçimlerinde 1 artarak, 14'e yükseldi.