AKP'nin 'başkanlık yemini' paranteze alındı mı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP’nin Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, AKP’nin Başkanlık sistemine göre düzenlenen yemin önerisinin, ‘kırmızıyla yazılarak paranteze alındığı’ haberlerini bilgi kirliliği yaratmak isteyenlerin çabası olarak değerlendirdi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart, AKP’nin Başkanlık yemini konusunda, “Kırmızı ile yazılma ve paranteze alınma yok” diyor. Komisyon, rejimi değiştiren Başkanlık sistemiyle ilgili öneriler masaya geldiğinde, “Parlamenter sistemle bağdaşmayan konu ve kavramlar müzakere edilmemiştir” diye madde altına not düşüyor. Kart’a göre, bazı medya organları, ‘AKP görüşmeleri deldi’, ‘başkanlık sistemini başlattı’ haberlerle bilgi kirliliği ve karartma yaratmak isteniyor.

‘Müzakere başlamadan müdahale ettim’

Atilla Kart, farklı yorumlara neden olan AKP’nin Başkanlık yeminini T24’e değerlendirdi. Komisyonda, AKP, CHP ve MHP’nin yemin önerisi olduğunu, BDP’nin ise anayasa da maddede düzenlemesine karşı çıktığını hatırlatan Kart, “CHP ve MHP milletvekili yeminini parlamenter sistemi esas alıyor. İçerik olarak biraz farklılıkları var. AKP ise, yemin metninde ‘başkan, başkan yardımcısı ve milletvekili göreve başlarken’ diye öneri sundu. Bu düzenlemeyi görünce daha müzakerelere başlamadan CHP gurubu adına müdahale ettim. Komisyona, ‘TBMM Başkanı ile yaptığımız toplantıda, başkanlık sistemi’ni müzakere edilemeyeceği ve parlamenter sistem üzerinden değerlendirmelerimiz olmuştu. Bunu hatırlattım” dedi.

Başkanlık önerilerini müzakere etmeyiz

Komisyonda her gurubun istediği öneriyi sunma hakkı olduğunu ve buna müdahale etmelerinin söz konusu bile olmadığını anlatan Kart, “Ancak, Başkanlık gibi sistemi değiştiren taslağın görüşülmesi için mutabakatın olması gerekir. Aksine, üç gurup buna karşı. Taslak orada durur. Öneri orada durur. Tartışmayız, müzakere etmeyiz. Parlamenter istemin kurum ve kavramlarını esas alacak şekilde yürütürüz. Bu şekilde masada oturmaya devam ediyoruz” dedi.

10 gündür parlamenter sistem üzerinden

‘Başkanlık yemine’ itirazlarına hiçbir partinin karşı duruşu olmadığını anlatan Kart, “Bir mutabakat sağlandı. Tüm müzakerelere 10 gündür parlamenter sistemi esas alacak şekilde devam ediyor. Kırmızıya ve paranteze alınma yok.”