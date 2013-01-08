T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'nin 'başkanlık' yemini komisyonu kilitledi

CHP’li Atilla Kart, AKP kanadına, 'Bu başkanlık rejiminin müzakeresidir. Protokole aykırıdır' diye karşı çıktı

08 Ocak 2013 21:28

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nda AKP,  milletvekili yeminini düzenleyen maddede ‘başkan, başkan yardımcısı’  önerisini masaya getirince kriz çıktı. 

CHP’li Atilla Kart, AKP kanadına, “Bu başkanlık rejiminin müzakeresidir. Protokole aykırıdır” diye karşı çıktı.  MHP’de CHP kanadına destek çıkınca AKP’nin önerisi görüşmeye açılamadı. AKP, önerisinin kırmızı yazılarak parantez içine alınmasına  istedi. Ancak, bu öneride kabul görmedi. Bir saate yakın bir tartışma sürdü. Sonunda,  AKP kanadı, yetkili kuruluna götürme kararı aldı. CHP’li Atilla Kart, mutabakata  göre parlamenter sistem üzerinden görüşmelerin  yürütüldüğüne dikkat çekti ve “Başkan, başkan yardımcısı  kavramı başkanlık  sistemine dayalı  kavramlar olup  parlamenter  sistemde yeri yoktur” eddi.  Komisyon krize neden olan AKP’nin yemin metni şöyle:

AKP:  Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde yemin ederler: İnsan haklarına, hukukun  üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma ; devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.

ETİKETLER

hülya karabağlıatilla kartakpbaşkanlıkkriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24