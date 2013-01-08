AKP'nin 'başkanlık' yemini komisyonu kilitledi

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nda AKP, milletvekili yeminini düzenleyen maddede ‘başkan, başkan yardımcısı’ önerisini masaya getirince kriz çıktı.

CHP’li Atilla Kart, AKP kanadına, “Bu başkanlık rejiminin müzakeresidir. Protokole aykırıdır” diye karşı çıktı. MHP’de CHP kanadına destek çıkınca AKP’nin önerisi görüşmeye açılamadı. AKP, önerisinin kırmızı yazılarak parantez içine alınmasına istedi. Ancak, bu öneride kabul görmedi. Bir saate yakın bir tartışma sürdü. Sonunda, AKP kanadı, yetkili kuruluna götürme kararı aldı. CHP’li Atilla Kart, mutabakata göre parlamenter sistem üzerinden görüşmelerin yürütüldüğüne dikkat çekti ve “Başkan, başkan yardımcısı kavramı başkanlık sistemine dayalı kavramlar olup parlamenter sistemde yeri yoktur” eddi. Komisyon krize neden olan AKP’nin yemin metni şöyle:

AKP: Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde yemin ederler: İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma ; devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.