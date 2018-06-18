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AKP'nin basın danışmanı: Reis'e, vekillikte başka bir partiye oy verecek zina veledi AK Partili mevcut değil

AKP'nin Bolu Basın Danışmanı Gökhan Aydın, tepkiler üzerine sosyal medya paylaşımını sildi

18 Haziran 2018 23:12

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AKP'nin Bolu Basın Danışmanı Gökhan Aydın sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

AKP'li Gökhan Aydın, kişisel Facebook hesabından,"AK Parti’li zina veledi olmaz… AK Parti’nin oyunun bir yerlere kaydığı algısı yapanlar, 24 Haziran’daki kaymaya karşı dikkatli olun. Reise oy atıp, vekillikte AK Parti dışında başka bir yere oy atacak kadar babası meçhul zina veledi bir AK Parti’li henüz mevcut değil…" diye yazdı.

Aydın tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da Gökhan Aydın'ın paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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