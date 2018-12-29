AKP'nin Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Bağcılar Belediye Başkan Adayını Lokman Çağırıcı olarak açıkladı.

Lokman Çağırıcı kimdir?

1965 yılında Giresun'un Bulancak İlçesi'nde dünyaya gelen Lokman Çağırıcı, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu. Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. 11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın 11 Mayıs 2007' de AKP İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi. 2 yıl yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanı oldu. Bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olan Çağırıcı, üçüncü defa Bağcılar’a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.