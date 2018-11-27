AKP'nin Ankara belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara büyükşehir belediye başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu açıkladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Mehmet Özhaseki kimdir?

1957 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı; ancak avukatlık yapmadı ve tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994’e kadar tekstil ticareti yaptı.



1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.



27 Mart 1994’te yapılan mahalli idareler seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.



12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.



24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’a sunulan ve onaylanan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu.



24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.



18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AKP Olağan Büyük Kongresi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.



Evli ve 4 çocuk babası olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki,İngilizce ve Arapça bilmektedir.

