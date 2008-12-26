AKP'nin Ankara adayı ‘Tiryaki’ mi?

Erdoğan’ın, 'Kimse sonsuza kadar belediye başkanı kalacak diye bir şey yok' sözleri Gökçek'e mesaj olarak yorumlanırken, AKP’nin Ankara adayını Altındağ’da açıklayacağını söylemesi gözleri Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye çevirdi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir merakla beklenen ve son kararını vermek için art arda anketler yaptırdığı AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını, son anda bir değişiklik olmazsa pazar günü açıklayacak. Dün kullandığı ifadeler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e üstü kapalı mesaj olarak yorumlanan Erdoğan, “Bir belediye başkanı olan arkadaşımız ilanihaye (sonsuza kadar) belediye başkanlığında kalacak diye bir şey yok. ‘Ben bir dönem yaptım, bundan sonra genel merkezim uygun görmüyorsa bırakabilirim’ demeli” dedi.



Erdoğan’ın Ankara adayına ilişkin açıklamayı Altındağ’da yapacağını söylemesi, ismi 3 aday arasında geçen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin adının tekrar kulislerde konuşulmasına neden oldu.



AKP’nin yoğun bir şekilde yerel seçime hazırlık çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bu hafta sonu, pazar günü Ankara’da, Altındağ Kapalı Spor Salonu’nda fevkalade bir durum olmazsa, mevcut büyükşehir belediye başkanlarımızdan, beraber devam edeceklerimizin bir kısmını açıklayacağız. 46 il belediye başkanlarımızdan da yine devam edeceklerimizi açıklayacağız” diye konuştu.



Erdoğan, bir gazetecinin, “Hafta sonu Ankara’yı da açıklayacak mısınız” sorusu üzerine, “Olabilir” yanıtını verdi.



Açıklama Altındağ’da

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki’nin ismi Melih Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un dışında üçüncü isim arayışı çerçevesinde gündeme gelmişti. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın açıklamayı Altındağ’da yapacağını söylemesi “aday Tiryaki mi?” heyecanına neden oldu. Ancak Erdoğan’ın kongre sürecinde Altındağ’daki salonu beğendiği ve orada da bazı toplantıları yapmak istediğini önceden dile getirdiği belirtildi. Kulislerde Erdoğan’ın bu nedenle de açıklamayı Altındağ’daki salonda yapacağı dile getirildi.

Bazı gazetelerde adaylarla ilgili çıkan haberleri de eleştiren Erdoğan, “Gazetelerde, ‘Şunlarla yol ayrıldı, bunlarla yol ayrıldı’ gibi yalan yanlış şeyler çıkıyor. Tabii ‘atıyorum’ diyor. ‘Tutarsa olur’ diyor. ‘Tutmazsa bahtıma’ diyor. Bunlar yanlış şeyler” dedi.