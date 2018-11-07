"AKP'nin Ankara adayı kesinleşti; İstanbul adaylığı satın alındı"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için kulis bilgiler aktardı. Sarıkaya, "AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi" diye yazdı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında ise Sarıkaya, "AK Parti’de Yıldırım’ın İstanbul adaylığı satın alınmış" yorumunu yaptı.

Sarıkaya'nın "Aday olmanın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Başkanlık sistemine geçildikten sonra sanılıyordu ki, Parlamento eskisi gibi kalabalık olmaz.

Seçmen de parti genel merkezlerine akın eder…

Hiç de öyle olmadı; Meclis daha da kalabalıklaştı.

Her seçim döneminde olduğu gibi partilerin grup toplantıları dün de ağzına kadar doluydu.

Hatta o hale geldi ki, aynı koridoru kullanan bir parti ile diğerinin seçmeninin karşı karşıya gelmemesi için TBMM polisinin gösterdiği başarıya, ezeli rakiplerin karşılaştığı stadyum çevresinde rastlanmaz…

Dikkat çeken ise adaylık için gelenlerin ağırlıklı bölümünün ilçe ve küçük il bazında kalması.

Vilayetler için adaylara rastlanıyor olsa da hemen her partide büyükşehirler konusunda ciddi bir belirsizlik var.

Buna neden, rakiplerin birbirinin adayını bekliyor olması.

Bu da adaylıkları kesinleşenlerin sayısını arttırmak yerine, bloklanmasına yol açmış.

Bununla birlikte AK Parti’de adaylığı konusunda geçmişe göre çok daha emin konuşulan isimler yavaş yavaş belirginleşmeye başlamış.

Özhaseki tamam gibi

Bunlardan biri de Kayseri…

Aktarıldığına göre mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasında tercih yapılma noktasına gelinmiş.

AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi…

Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli…

Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti’de Yıldırım’ın İstanbul adaylığı satın alınmış…

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