AKP'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan kimdir?

Cumhurbakanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı Belediye Başkan adayının CHP'den AKP'ye geçen Savcı Sayan olduğunu söyledi.

Savcı Sayan kimdir?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilkokulu doğup büyüdüğü ilçede, ortaokulu Muş Malazgirt'te, liseyi ise yine doğup büyüdüğü Ağrı'ın Tutak ilçesinde okudu.

Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlayan Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamladı ve bazı okullarda öğretmenlik yaptı 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği yaptı. 12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulundu.

Savcı Sayan, 2015 yılında seçimlerinde AKP'den milletvekili adaylığını, "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AKParti'den aday adayı oldum." sözleriyle duyurmuştu.