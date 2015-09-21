AKP'nin aday tanıtım toplantısında Tuğrul Türkeş neden yer almadı?

AKP, 1 Kasım seçimleri için seçim startını bugün Ankara Arena'daki "aday tanıtım toplantısı" ile verdi. Toplantıda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, üç ay içinde birçok engellemelerle karşılaştıklarını söyledi ve ''AK Parti meydana çıktı mı bir tek fire vermez'' dedi. Davutoğlu'nun konuşmasının ardından AKP'nin adayları tanıtıldı. Ancak Ankara adayları açıkladığında gözler Tuğrul Türkeş'i aradı. Türkeş yoktu. Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Türkeş, KKTC'de bir toplantıda olduğu için tanıtımda yer alamadı.

AKP'nin 1 Kasım seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez bugün resmen yayınlandı. "Haydi Bismillah" adını taşıyan şarkı, yaklaşık 10 gün önce yapılan AKP kongresinde şehitlere saygı nedeniyle çalınmamıştı.

7 Haziran listesinden sadece 312 isim var

AK Parti'nin bugün yapacağı aday toplantısına katılan 550 milletvekilinden sadece 312'si 7 Haziran listesinde de AK Parti aday listesinde yer alıyordu.

AK Parti, 7 Haziran seçimlerine göre kadın aday sayısını da azalttı. 7 Haziran'da seçimlere 99 kadın adayla giden AK Parti, 1 Kasım'da listelere sadece 69 kadın aday koydu.