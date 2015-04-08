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Politika

AKP'nin aday göstermediği Tülay Babuşçu, Twitter hesabını kapattı

Balıkesir milletvekili Tülay Babuşçu, 'Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arasının sona erdi' mesajıyla tepki toplamıştı

08 Nisan 2015 22:56

'Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arasının sona erdi' tweeti ve İsmet İnönü'ye 'kahpe' diyen bir takipçisinin mesajını retweetlemesiyle tepkilere neden olan AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, aday gösterilmemesinin ardından Twitter hesabını kapattı.  

Babuşçu Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la tarihi Türk askerleri önünde el sıkışırken çekilen fotoğrafı ile birlikte paylaştığı mesajında, "Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı'yla Cumhurbaşkanı'mızın arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabiki Sn Cumhurbaşkanı'mızın zekası. 600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" ifadelerini kullanmıştı.

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