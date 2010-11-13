AKP'nin 41 oyu mükerrer çıktı

T24 - Meclis’te salı günü toplu oy kullanılan oylamalarda mükerrer oy verildiği de ortaya çıktı.

Tutanaklara göre Karadeniz’e Sahildar Devletlerin Sınır Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması’nın oylamasında 41, Slovakya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması oylamasında 36 mükerrer oy verildi. Mükerrer oyların hepsi, AKP milletvekilleri adına kullanıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; TBMM’deki “oy skandalı” tutanaklara da yansıdı. Meclis tutanaklarına göre oylamalarda 41 mükerrer oy verildi. Mükerrer oyların tamamı, AKP milletvekilleri adına kullanıldı. TBMM Genel Kurulu’nda 9 Kasım Salı günü, uluslararası sözleşmelerin görüşüldüğü oturumun tutanakları, skandalın boyutunu da ortaya koydu. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kavaslara toplu olarak verdiği oy pusulalarının çoğunun mükerrer olduğu da belirlendi. Aydın’ın verdiği pusulalarda ismi görülen Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül adına, bir oylamada kabul oyu, bir başka oylamada ise iki defa mükerrer oy kullanıldığı tespit edildi.



Tutanakla tespit edildi



Tutanaklara göre, Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır Sahil Güvenlik Makamları arasındaki İşbirliği Anlaşması’nın oylamasında 242 oy kullanıldı. Bu oylamada 127 vekil elektronik oylama sistemiyle oy kullandı. 115 milletvekili adına ise Başkanlık Divanı’na oy pusulası gönderildi. Başkanlık Divanı’nın tespitlerine göre, bu pusulalardan 41’i mükerrer çıktı. Anlaşma, 201 oyla kabul edildi.Tutanaklarda bazı milletvekillerin hem elektronik oylama sistemiyle oy kullandığı hem de pusula gönderdiği de tutanaklara yansıdı. Slovakya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın görüşmelerinde ise 136 milletvekili elektronik oylama sistemine girdi. 98 milletvekili adına pusula gönderildi. Toplamda 234 oy kullanılırken bunların 36’sı mükerrer sayıldı. Bu arada, benzer mükerrer oyların, 3 Kasım günü yapılan uluslararası sözleşme görüşmelerinde de kullanıldığı ortaya çıktı.



İşte mükerrer oylar

Tutanaklara göre mükerrer oy kullanan Ak Parti milletvekilleri şunlar: “Dengir Mir Mehmet Fırat, Ali Küçükaydın, Ahmet İyimaya (2), Faruk Koca, Mehmet Alp, Mehmet Daniş, Mithat Ekici, Sadettin Aydın, İbrahim Kavas, Hasan Sönmez, Halide İncekara, Mehmet Sekmen, İbrahim Yiğit, Hasan Altan, Abdullah Çalışkan, Eyüp Ayar, Orhan Erdem, Hüsnü Ordu, İhsan Koca, Bülent Arınç, Mehmet Çerçi, Fatih Arıkan, Cafer Tatlıbal, Medeni Yılmaz, Muharrem Selamoğlu, Ali Bayramoğlu (2), Şaban Dişli, Mustafa Cumhur, Safiye Seymenoğlu, Gülşen Orhan, Ali Güner, Cumhur Ünal, Durdu Kastal”



Yapılan sahtekârlık

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, tutanaklara da yansıyan durumu “sahtekarlık” olarak değerlendirerek, “Meclis’e yakışmayan duruştur. AKP’nin Meclis’te güvenilecek yanı kalmamıştır. Meclis Başkanvekili bunları görmesine rağmen sahtekarlığa göz yumuyor. Önceden peşin alınmış pusulalardır bunlar” dedi.



Pusula okumayız

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, şunları söyledi: “Sisteme giren arkadaşlar var, giremeyen arkadaşlar var. Bunlar pusula gönderirler. Ben de Başkan Vekili olarak bana gönderilenleri imzalar gönderirim. Eğer pusulalarla ilgili herhangi bir itiraz olursa, böyle bir talep gelirse tek tek okuruz. Aksi takdirde pusula okumuyoruz.”

