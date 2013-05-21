AKP'nin '3 seçim de 2014'te yapılsın' teklifine muhalefetten destek geldi

3 parti seçime hazır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "2014’te üç sandık" açıklamasına muhalefet partileri CHP, MHP ve BDP yanıt verdi. Her üç parti de AKP'nin bir yıl sonra yapmayı planladığı üç ayrı seçime hazır olduklarını açıkladı.

Başbakan’dan sonra AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a açıkladığı martta yerel, ağustosta cumhurbaşkanlığı, kasımda ise anayasa referandumu yapılabilmesini öngören AKP formülüne, muhalefetin yaklaşımı şöyle:

CHP: Örgütümüze güveniyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, 2014’te yapılması tartışılan seçimlerle ilgili “Hangi seçim yapılacaksa, CHP buna hazır olacaktır” dedi.

Loğoğlu, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014’te üç sandık kurulabileceğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, bu konunun, henüz yetkili kurullarında görüşülmediğini, bunun, Erdoğan’dan yeni bir açılımı olduğunu kaydetti.

Seçimin önce Erdoğan, daha sonra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından dile getirilmesinin, bu konunun, Ak Parti tarafından oldukça düşünüldüğünü gösterdiğini belirten Loğoğlu, bu çıkışın, Türkiye’nin gündemini yeni baştan tasarlamak, düzenlemek amacını taşıdığını öne sürdü. Loğoğlu,şunları söyledi:

"Bunu, çözüm sürecine bağlıyorum. Orada sanıyorum bazı tıkanma, sıkıntılar olabilir. Akil insanlar faaliyetleri biraz tavsamıştır, ilk hızını kaybetmiştir. Ama çözüm süreci nerede, nereye geldi, nereye gitmektedir, sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Bu gündem değiştirmesi çözüm süreci bağlamında bazı sıkıntılar olduğu anlamına gelebilir. Hangi seçim yapılacaksa, CHP buna hazır olacaktır. Bu konuda halkımıza, partimize, örgütümüze güveniyoruz. Yerel seçimlerde zaten yoğun hazırlıklarımız var. Eğer Türkiye hazırsa bu seçimlere, CHP haydi haydi hazırdır. Bu konuda hiçbir endişemiz yoktur."

MHP: Hemen yapılsın

MHP Grup Başkanvekili Vural, partisinin her türlü seçime hazır olduğunu söyledi. Vural, Başbakan Erdoğan’ın ‘2014’te üç sandık’ açıklamasıyla ilgili zaten 2014 yılında 2 seçim yapılacağını, AKP iktidarının anayasa referandumunu da 2014 yılında gerçekleştirme arzusunda olduğunun kamuoyuna yansıdığını kaydetti. MHP’nin her türlü seçime hazır olduğunu dile getiren Vural, şu değerlendirmeyi yaptı:

"MHP olarak Türk milletinin anayasası yapmak için Türk milletinin temellerini üniter yapısını koruyacak bir anayasa için çalışıyoruz. Başbakan bu açıklaması anayasa sürecine yönelik baskının emaresi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmaları devam etmeli. Başbakan’ın amacı komisyon çalışmalarını baskı altına almak. PKK ile yapmak istediği anayasal süreç için mazeret arıyor."

Vural, "Türk milletinin bütünlüğünü, devletin üniter yapısını, Türk milletinin dilini, vatandaşlık tanımını değiştirmeye yönelik anayasa darbesinin Meclis’te oylanırken yeterli çoğunluğu edemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Gazetecilerin “Ak Parti’den Meclis’te fire olur mu demek istiyorsunuz” sorusuna Vural, “Milletin adını değiştiren, başka dillerde eğitim sağlayanı, eyalet ve federatif sisteme yol açan bir anayasa değişikliğine namus ve şerefi üzerine yemin etmiş miletvekillerinin müsaade etmeyeceğine ilişkin inancımızı muhafaza ediyorum” karşılığını verdi. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri "Seçim bir an önce yapılıp bu iktidar gitmelidir" dedi.

BDP: İlk önce anayasa

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbbakan Erdoğan’ın ‘2014’te üç sandık’ açıklamasıyla ilgili TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Önce anayasa referandumu yapılsın” diye konuştu. "12 Eylül darbe anayasasını değiştirmeden yeni bir seçime girmek Meclis’te bulunan dört siyasi parti açısından kabul edilemezdir” diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz barış ve çözüm sürecini de dikkate aldığımız zaman mutlaka seçimler öncesi anayasal ve yol temizliği dediğimiz demokratik, yasal -bunun içinde siyasi partiler, seçim yasaları, seçim barjları var- mutlaka yapılması gerekir. Bu üç seçim olabilir. Ama anayasaya ilişkin seçim, yani referandumun mutlaka başkanlık sisteminden önce olması gerekir. Ve başkanlık seçiminden önce yapılacak bir referandumun halka oylarını özgürce kullanma imkanı vermesi açısından son derece önemlidir. Yerel seçimler 29 Mart, mayıs ayında bir anayasa referandumu, ağustosta da normal Cumhurbaşkanlığı seçimi mevcut takvime göre yapılabilir."

Kaplan, "Başkanlık teklifine sıcak bakmıyor musunuz" sorusunu, "Amerika’da başkanlık sistemi, Fransa’da yarı başkanlık sistemi var. Her nedense başkanlık sisteminden bahsedenlerin hiçbirisi bölge parlamentolarının olduğunu varsaymıyor. İngiltere, Fransa, Amerika’da çift meclis var, senato var ve kongre var. Türkiye’de hiç kimse senatodan, çift meclis sisteminden bahsetmiyor" diye yanıtladı.