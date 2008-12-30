AKP'nin 2. adamından Gökçek'e veto

Ankara'ya Cemil Çiçek mi?

AKP’nin iki numaralı ismi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına itiraz ettiği bildirildi.Hürriyet Gazetesi'nde bugün Turan Yılmaz imzası ile yer alan habere göre, Arınç, itirazını, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, AKP’nin MYK üyeleriyle de paylaştı. Arınç’ın CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile "ekran düellosu"ndan rahatsız olduğu ve Gökçek’in hakkındaki iddiaları herkesi ikna edecek, bir biçimde yanıtlaması gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.Erdoğan’ın, başkanlığında bugün yapılacak MYK toplantısında Ankara ile birlikte, belediye başkanları AKP’li olan büyükşehir belediyelerindeki adayları durumu görüşülecek. Melih Gökçek ile yola devam edilip edilmeyeceğini kararının çıkması bekleniyor. Samsun’da Yusuf Ziya Yılmaz ile Erzurum’da Ahmet Küçükler ile yola devam kararı verilmesine kesin gözle bakılıyor.