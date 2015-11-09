“AKP’nin 100 günlük eylem planında öncelik polis maaşları”

100 günlük Eylem Planı hazırlıklarını sürdüren AKP yönetimi, önceliği paralel ve terörle mücadele nedeniyle polisler ile emeklilere verecek.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın Ankara kulislerine dayandırdığı haberine göre, AKP, emeklilere yıllık 1200 TL’lik zam ve polislere de gelirini 240-580 TL’ye kadar artıracak hizmet tazminatı zammını geçici bütçe yasasıyla getirmeyi planlıyor.

AKP, ekonomik vaatlerinin hangi zaman diliminde gerçekleştirileceğine ilişkin 100 günlük Eylem Planı hazırlıklarını sürdürüyor. Eylem planında yer alan bazı düzenlemelerin geçici bütçe yasasıyla çıkarılması düşünülüyor. Bu düzenlemelerin başında, “paralel yapı” ve terörle mücadele nedeniyle polislere ve emeklilere zam yapılması geliyor. AKP, emekli maaşlarında yıllık 1200 TL artış vaat etmişti. Seçim bildirgesinde, polislerin 2 bin 200 olan ek göstergelerinin 3 bine çıkarılması öngörülmüştü. Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçimden 3 gün önce “Teröre karşı kahramanca mücadele eden polislerimize, selamlar gönderiyoruz. Şehit polislerimize rahmet diliyor, ailelerini bağrımıza basıyoruz. Polislerimizin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 artırıyoruz. Böylece maaşlarında 240 lira ile 580 Türk lirası arasında artış sağlamış oluyoruz” demişti.

CHP geçici bütçeye sıcak

AKP yöneticileri, emekli ve polislerle ilgili maaş artışının geçici bütçe yasasına konulabileceğine dikkat çekerek, olası bir iptal başvurusuna karşı da muhalefetten destek isteyeceklerini belirtti. AKP yöneticileri, “Bazı düzenlemeler bütçe yasasına konulamıyor. Eğer bu düzenlemeler geçici bütçe yasasına konursa ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurulursa iptal edilebilir. Bu nedenle muhalefetin desteğini arayacağız” dedi. CHP’li Akif Hamzaçebi, anayasaya göre bütçe yasalarına bütçeyle ilgili olmayan hiçbir hükmün konulamayacağını, ancak geçici bütçe yasalarının bundan farklı olduğunu söyledi. Hamzaçebi, “Bu düzenlemeler sosyal içeriklidir. Bizim de taahhüdümüzdür. Geçici bütçeye konulabilir” dedi.