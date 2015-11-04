AKP'den seçim vaatlerini gerçekleştirmek için 100 günlük program

1 Kasım’da sandıktan tek başına iktidar olarak çıkan AKP, seçim vaatlerini ilk 100 günde yerine getirmek için strateji planı hazırlıyor.

Milliyet’ten Kıvanç El’in Ankara kulislerine dayandırdığı haberine göre, yeniden tek başına iktidar olan AKP meclisi hızla çalıştırmak için iktidar değişikliklerinde iktidara yeni gelen partilerin başvurduğu “100 günlük program” hazırlığı yapıyor. Bu süreçte atılacak adımlar için strateji planı hazırlanırken bu 100 günlük zaman diliminde öncelik 7 Haziran ve 1 Kasım’da vaat edilen ekonomik düzenlemeler olacak.

Takvimin öncelikleri

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na bin 300 lira teklif edilecek. AKP, tüm ekonomik vaatlerin yıllık bedelinin 22 milyar lira kaynağa ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Meclis’teki bütçe çalışmaları kapsamında öncelikli olarak bu kaynağın nereden karşılanacağı açıklanacak. AKP’nin 100 günlük süreçte gerçekleştirmeyi tasarladığı, takvimlendirme yaptığı bazı başlıklar şöyle:

Kadınlar, gençler, emekliler

- Ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 25 peşinat biriktirenlere yüzde 15 kamu katkısı sağlanacak.

- Kadın girişimcilerin 100 bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için yüzde 85 kefalet imkânı sağlanacak.

- Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreler memuriyet kıdeminde değerlendirilecek.

- Çalışan kadınlara ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.

- İşini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin TL’ye kadar karşılıksız destek verilecek. İsteyenlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.

- Yeni iş kuran gençler 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

- İlk kez iş bulan her gencin maaşı 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.

- Lise veya üniversite mezunu gençlerin Genel sağlık Sigortası giderleri 2 yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanacak.

- Gençlere ücretsiz internet sağlanacak.

- Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave bin 200 TL verilecek.

- Emeklilere TOKİ aracılığıyla 240 taksitte aylık 250 TL bedelle konut sahibi olma imkânı tanınacak.

- Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Bağ-Kur sigortalısı esnaf emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak.

- Esnaf’a 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.

- Yemde ve gübrede KDV kalkacak.

- Taşeronların kadroya alınması için görüşmeler başlayacak.

Öğrenciye burs zammı

- Öğrencilerin 330 liralık bursu 400 liraya çıkarılacak.

- Polislerin hizmet tazminatı yüzde 25 artacak.

- Er ve erbaş maaşları artırılacak.

- Muhtarlara 350 liraya yakın zam yapılacak.

- 65 yaş üzeri yaşlılar kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarını alabilecek.

- Şubat ayında 30 bin yeni öğretmen alınacak.

Özgürlük paketi

İlk 100 günlük süreçte, hazırlıklarına önceden başlanmış düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını genişleten bazı reform paketlerinin de Meclis’e sevkinin tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, geleneksel irfan merkezleri ile Cemevlerine hukuki statü tanınması için çalışmalar da resmen başlayacak. Bu konuda Anayasal düzenlemelerin gerekip gerekmediği konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Orta vadede planlama: HDP’siz çözüm süreci

AKP’nin, 100 gün içinde yapılacak düzenlemelerin dışında orta vadede gerçekleşecek vaatleri için de planlama yapıyor. Bunların başında yeni anayasa ve çözüm süreci geliyor. AKP kurmayları, MHP ve HDP’den, “olumlu bir karşılık görmeyi” beklemezken CHP ile masaya oturulabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Yeni anayasa kapsamda seçim barajının düşürülmesi, seçilme yaşının 18’e indirilmesi, yurtdışında yaşayanların da seçilmesi, YÖK’ün yapısının tamamen değiştirilmesi gibi yıllardır tartışılan konular masada olacak. Başkanlık sisteminin de AKP tarafından masaya getirilmesi bekleniyor. Ancak muhalefetin bu konudaki karşı tutumu nedeniyle nasıl bir yol izleneceği de yine AKP içinde yapılacak toplantılarla karara bağlanacak.

AKP’nin sürpriz bir hamle yaparak CHP’nin sık sık gündeme getirdiği, “çözüm süreci için Meclis’te komisyon kurulmalı” teklifini kabul ederek bir komisyon kurulabileceği ifade ediliyor. Böylece süreç Meclis temeline taşınacak. Bu süreçte, “silahların bırakılarak sınır dışına çekilme” açıklaması gelene kadar HDP’lilerin İmralı’ya gitmesine de izin verilmesi beklenmiyor