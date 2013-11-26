Melih Gökçek yeniden Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkent için AKP’den yeniden aday oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında 5’i büyükşehir olmak üzere 10 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erdoğan’ın şu ana kadar açıkladığı listeye göre,

Gümüşhane Belediyesi başkan adayı, AKP İl Başkanı Ercan Çimen,

Bartın Belediyesi başkan adayı Dr. Seyfettin Kalay

Kırşehir Belediyesi başkan adayı mevcut Başkan Yaşar Bahçeci,

Amasya Belediyesi başkan adayı, mevcut Başkan Cafer Özdemir,

Afyonkarahisar Belediyesi başkanı adayı, mevcut Başkan Burhanettin Çoban,

Kahramanmaraş Belediyesi başkan adayı, AKP İl Başkanı Fatih Mehmet Erkoç,

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Harun Karaca,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayı, mevcut Başkan Mehmet Özhaseki,

Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı, mevcut Başkan Tahir Akyürek,

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı, mevcut Başkan Melih Gökçek oldu.