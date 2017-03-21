AKP'nin 1 Kasım seçimlerindeki en genç milletvekili adayları

Anayasa değişikliği maddeleri arasında yer alan milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesiyle Meclis'in gençleşeceği öngörülüyor.

Referandum sürecini başlatan oyların sahibi ve Anayasa değişikliğini isteyen AKP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aday gösterdiği en genç isimlerin en genci 1986 doğumluydu.

Üç ismin 28 yaşında aday olarak gösterildiği kısa listede şu isimler yer alıyor.

Sena Nur Çelik - Antalya 1986

Neslihan Cenk - Ankara 1986

Işılay Işıldar Can - Antalya 1986

Yasin Zülbaharoğlu - İstanbul 1985

Mehmet Akif Kalaycı - Ankara 1984

Canan Kahraman - Hatay 1984

Ufuk Önalan - Malatya 1983

Bilal Kırkpınar - İzmir 1983

Hamza Dağ - İzmir 1980

Kemalettin Yılmaztekin - Şanlıurfa 1980