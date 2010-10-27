-AKPM'NİN ÖNERGESİNE MHP'DEN TEPKİ TBMM (A.A) - 27.10.2010 - MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlık divanının 13 Ekimde 28 üyesi tarafından verilen önergede, PKK ile Türk Silahlı Kuvvetlerini ''taraf'' olarak göstermesini bir ''felaket'' olarak nitelendirdi. Türkeş, MHP Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlık Divanına 13 Ekim'de 28 üyesi tarafından bir önerge verildiğini bildirdi. Önergede, ''İki tarafın da ateşkes tatbik etmesi, olası ateşkes ihlallerinin tespit ve rapor edilmesini teminen uluslararası bir araştırma komitesi yaratılması, siyasete aktif olabilmeleri için hapishanede olan veya yargılama sürecindeki kişilerin normal siyasi faaliyetlerine imkan verecek gerekli adımların atılması, seçim barajının düşürülmesi ve devlet okullarında Kürtçe öğretilmesi'' gibi önlemlerin alınmasının istendiğini belirten Türkeş, ''Taraf dedikleri teröristlerle, TSK... Ateşkesin ihlal edilip edilmediği denetlenecek. Siyasi faaliyet derken de İmralı Canisi kastedilmektedir'' dedi. Zamanında uyarı yaparak, kamuoyunu, TBMM mensuplarını, başta Başbakan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu göreve davet ettiklerini dile getiren Türkeş, ''Bırakın kabul edilmesini, böyle bir önergenin verilmesi bile bir felakettir. Bu konuda sayın Başbakan'ı samimiyet testine davet ediyorum. Bugünden tezi yok bu konuda gereken adımların atılması gerekmektedir'' diye konuştu. Kumcuoğlu da bu gelişmeden MHP olarak son derece rahatsız olduklarını belirterek, sadece önergenin verilmiş olmasının bile Türkiye'nin menfaatleri açısından zararlı olduğunu söyledi. MHP'yi AKPM'de temsil eden 2 parlamenter olarak bu girişime karşı gereken mücadeleyi vereceklerini belirten Kumcuoğlu, ''Ama ikimizin başarması mümkün değildir. Bu milli bir meseledir. Hükümetin de desteği lazım. AKPM Başkanı Çavuşoğlu'na da çok önemli görev düşüyor. Bu önerge, genel kurulun gündemine düşmeden mutlaka önlenmelidir'' diye konuştu. -''SAMİMİYETSİZLİĞİNİ ORTAYA KOYDU''- Türkeş, ''Başörtüsü sorununun çözümünün seçimden sonraya kalmasına yönelik açıklamaların'' hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: ''MHP'nin başından beri bu konuda ip gibi dümdüz çok ve doğru uygulaması var. Biz üniversiteye gitmek isteyen çocuklarımızın eğitim hakkının elinden alınmaması gerektiğini söyledik. Daha önce de gereken adımları atarak yaptık. Bu konuda Başbakan'ın dünkü açıklamaları kendi samimiyetsizliğini ortaya koydu. Halbuki MHP'nin söylediği doğrultuda adımlar atılsa başörtüsü sorunu gündemden kalkar ama bu gündemden kalktığında onlar seçimde nemalanamayabilirler, problem orada yatıyor.''