AKPM'den Kürkçü'ye verilen cezaya tepki

T24- Ankara

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi, 2016 Newroz’unda yaptığı konuşma nedeniyle 2 yıl hapis cezası alan AKPM Onursal Üyesi Ertuğrul Kürkçü’nün mahkumiyetinden kaygı duyduklarını dile getirdi.

AKPM Türkiye İzleme Komitesi Eş Raportörleri Marianne Mikko ve Nigel Evans, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk yetkililerinden, Sayın Kürkçü'nün ifade özgürlüğünün Türk adalet sistemi tarafından güvence altına alınmasını sağlamasını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını göz önünde bulundurmasını bekliyoruz. AKPM, parlamenter görevlerimizin uygulanması için çok önemli olan ifade özgürlüğünün korunması hususuna şiddetle bağlıdır. Bu nedenle, Sayın Kürkçü'nün temyiz davasını büyük bir dikkatle takip edeceğiz. Türk yetkililerini özellikle de Türk adalet sistemini, Avrupa Konseyi yükümlülüklerine uymaya ve bu kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz."