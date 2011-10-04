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Dünya

AKPM'den Kafkas ülkelerine önemli uyarı STRASBOURG (A.A)

04 Ekim 2011 18:01

-AKPM'den Kafkas ülkelerine önemli uyarı STRASBOURG (A.A) - 04.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Kafkasya'daki Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Arnavutluk'taki doğum öncesi cinsiyet seçimlerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. İsviçreli Sosyalist parlamenter Doris Stump tarafından kaleme alınan rapor, AKPM genel kurulunda kabul edildi. Rapor ve buna bağlı karar tasarısında, bu dört ülkede doğan erkek çocukların sayısının kız çocuklara oranla giderek arttığı hatırlatılarak, bu ülkelerin yetkililerinden, doğum öncesi cinsiyet seçiminin engellenmesine yönelik tedbirleri artırmaları istendi. Kabul edilen raporda, bu dört ülkede ''kadının toplumdaki yerini güçlendirilmesi'' istendi. Dört ülkenin yetkililerinden, yeni doğan bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili olarak bölgelere göre karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar yapılması çağrısında bulunulan raporda, doğum öncesi cinsiyet seçiminin önüne geçilmesi için sağlık sektörü çalışanlarına yönelik bilinçlendirme kampanyası düzenlenmesi istendi. Raporda, fırsat eşitliği komitesinin, sadece cinsiyete bağlı genetik hastalıkların önüne geçilebilmesi için, doğum öncesi cinsiyet seçiminin meşru olabileceği görüşünde olduğu vurgulandı.

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