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AKPM 'FETÖ' sanığı eski YARSAV Başkanı'na ödül verdi; Türkiye tepki gösterdi

"Bu tür siyasi girişimlere AKPM'nin alet edilmesinden derin teessür duyuyoruz"

10 Ekim 2017 02:53

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nü, 'FETÖ' üyeliğinden yargılanan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a vermesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ terör örgütünün üyesi bir kişiye verilmiş olması son derece yanlıştır ve kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin koruyucusu bir örgütün çatısı altında böyle bir hataya düşülmesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin inandırıcılığına ciddi bir darbe teşkil etmiştir.

Yargı süreci devam eden bir konuda, bir terör zanlısını 'insan hakları savunucusu' gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Böyle bir yaklaşım, terörü destekleyen çevrelere yardımcı olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Bu tür siyasi girişimlere AKPM'nin alet edilmesinden derin teessür duyuyoruz."

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a verildiği açıklanmıştı.

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