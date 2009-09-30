AKPM Başkanlığı'na Türk aday

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) başkanlığına gelecek yıl bir Türk parlamenter seçilecek. Avrupa Konseyi kaynakları AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek yıl AKPM başkanlığına getirilmesine kesin gözüyle bakıyor.



AKPM'de Avrupa Demokratlar Grubu'nda gelecek yıl AKPM başkanlığı için kimin aday gösterileceği konusunda bugün seçim düzenlendi.



AKPM Türk Heyeti Başkanı ve Ak Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yarışı İngiliz milletvekilinin önünde açık farka önde tamamladı.



Grup içinde yapılan seçimde Çavuşoğlu 29, İngiliz parlamenter David Wilshire 21 oy aldı. Bu sonuçla, Çavuşoğlu'nun gelecek yıl yapılacak seçimlerde grubun adayı olması kesinleşti.



AKPM içinde siyasi gruplar arasında yapılan 'centilmenlik anlaşması' gereği, AKPM Başkanı, gelecek yıl Avrupa Demokrat grubundan seçilecek.



Avrupa Konseyi kaynakları, Çavuşoğlu'nun gelecek yıl AKPM başkanlığına getirilmesine kesin gözüyle bakıyor.



Çavuşoğlu'nun seçimi ile AKPM tarihinde ilk kez bir Türk parlamenter AKPM başkanlığı yapacak.