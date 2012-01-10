-AKPM Başkanı Çavuşoğlu MHP'yi ziyaret etti TBMM (A.A) - 10.01.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, görev süresinin sona erecek olması nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı ziyaret etti. Oktay Vural, Çavuşoğlu'nun AKPM Başkanlığı görevinin son derece önemli olduğunu belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti. Vural, Çavuşoğlu'nun bundan sonra da demokrasi ve insan haklarının üstünlüğü konusunda çalışmalarını yürütmesi ve tecrübelerini paylaşmasının faydalı olacağını kaydetti. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin uluslararası platformlarda değerlendirilmesi konusunda eksiklikler olduğunu belirten Vural, Türkiye'ye yönelik çifte standarda karşı hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini belirtti. MHP Ankara Milletvekili ve AKPM üyesi Tuğrul Türkeş ise Çavuşoğlu'nun başkanlığının, Türkiye'nin farklı pozisyonlarda etkin rol alabileceğini gösterdiğini söyledi.