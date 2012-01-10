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Politika

AKPM Başkanı Çavuşoğlu CHP ve BDP'yi ziyaret etti TBMM (A.A)

10 Ocak 2012 20:34

-AKPM Başkanı Çavuşoğlu CHP ve BDP'yi ziyaret etti TBMM (A.A) - 10.01.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, görev süresinin sona erecek olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında yaklaşık yarım saat basına kapalı görüştü. Demirtaş ile de görüşen Çavuşoğlu, özellikle komşu bölgelere, Avrupa'nın ortak değerlerinin sadece Avrupa içinde değil, bu bölgelerdeki ülkelere de yayılması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Haziranda Fas'ı, Ekim'de Filistin Ulusal Meclisi'ni AKPM'ye üye yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, şimdi de Kırgızistan'ı üye yapacaklarını, yakın bir sürede Tunus'un üye olabileceğini, Cezayir'i de teşvik ettiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, ''Libya ve Mısır'da işler biraz karışık, umarım onlarda demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda istediğimiz düzeye gelir ve onları da bu şekilde dahil ederiz'' dedi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, Çavuşoğlu'nun, son derece önemli bir kurumda, önemli bir görev yürüttüğünü anımsattı. Parlamento olarak, iç siyasetteki her türlü muhalefete ve siyasi gerilimlere rağmen Türkiye'nin, demokrasi ve insan hakları alanında ilerlemesi için sarf edilen bütün çabaları yürekten desteklediklerini belirten Demirtaş, Çavuşoğlu'nun, görev süresi boyunca temsil ettiği kurumun hassasiyetlerini de dikkate aldığını söyledi.

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