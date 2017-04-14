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Gündem

“AKP’lilerin tüm televizyon programları iptal edildi”

Gerekçe olarak ise son iki gündür eyalet tartışması ile ilgili MHP’nin tavrının dikkate alındığı öne sürüldü

14 Nisan 2017 21:37

AKP’li bakan, milletvekili ve Cumhurbaşkanı danışmanlarının anayasa değişikliğini televizyonlarda anlatması için ayarlanan programların bugün öğleden sonra Başbakan Binali Yıldırım tarafından iptal edildiği iddia edildi.

ANKA’dan Besti Karalar’ın haberine göre; AKP Genel Merkezi'nden televizyonlar tek tek aranarak, bakan, milletvekili ve danışmanların katılacağı programların iptal edileceği bilgisi verildi.

Gerekçe olarak ise son iki gündür eyalet tartışması ile ilgili MHP’nin tavrının dikkate alındığı öne sürüldü.

Şirin Payzın: Miroğlu katılamıyor

CNN Türk sunucusu Şirin Payzın, AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bu akşam yapılması planlanan programa katılamayacağını duyurdu.

 

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