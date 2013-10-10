AKP'liler Melih Gökçek'in tavırlarından rahatsız mı?

AKP kaynakları, Genel Merkez’in 'son sözü'nü söylemediği halde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'büyükşehir başkan adayıymış gibi' davranmasından rahatsızlık duyulduğunu belirtti.

Radikal gazetesinin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Altındağ’ın AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki için, “Kalbime sorarsanız, Veysel Tiryaki artık buralara dar geliyor, başka güzel güzel, büyük büyük şeyler de olsun diyorum ama en iyisini Allah bilir” demesi kulisleri hareketlendirdi. Gökçek’in dört dönemdir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan AKP kaynaklarının, ‘bayrak yarışı’ ve ‘yenilenme’ vurgusu yapması dikkat çekti.

29 Mart 2009’da yapılan yerel seçimlerin öncesinde kulislerde, Bülent Arınç’ın yanı sıra, dönemin Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı İdris Naim Şahin’in Gökçek’in yeniden aday gösterilmesine karşı oldukları sıkça konuşulmuştu. AKP’nin büyükşehirlerdeki adayları belli olurken Ankara adayı bir türlü netleşmemiş, Gökçek’in adaylığı ancak ocak ayı başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

‘Bayrak yarışı’

AKP kaynakları, Bülent Arınç’ın Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile ilgili ‘yoruma açık’ sözlerini değerlendirirken, Genel Merkez ‘son sözü’ söylemeden Gökçek’in ‘adaymış gibi’ davranmasından duyulan rahatsızlığı ifade ettiler. ‘Millete hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunun’ altını çizen AKP kaynakları, Gökçek’in dört dönemdir büyükşehir belediye başkanı olduğunu hatırlatırken, “AK Parti’nin tüzüğüne göre bir milletvekili en fazla 3 dönem aday olabiliyor. Tabii ki, tüzükteki bu madde Sayın Melih Gökçek’in aday gösterilmesine engel değil. Ancak bu (3 dönem kuralı) ‘yenilenmeye’ bakış açısını gösterir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Bakanlar belediye başkanlığına soğuk

Son sözü Başbakan Erdoğan’ın söyleyeceği adayların arasında bakanların sayısının ise fazla olması beklenmiyor. Kulislerde; Başbakan Yardımcısı Ali Babacan (Ankara), Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker (Diyarbakır), AB Bakanı Egemen Bağış ( İstanbul’un bir ilçesi), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin (Gaziantep) ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın (İzmir) isimleri geçiyor. Ancak bakanların belediye başkan adaylığına sıcak bakmadığı da ifade ediliyor. Öte yandan yerel seçimlerde AKP listesinden aday gösterilecek bakanlar için partinin kendi takvimindeki son başvuru tarihi olan 1 Kasım’ın esas alınacağı ifade edilmişti. Ancak bu sürenin ‘sarkabileceği’ni belirten kaynaklar, aday listelerinin YSK’ya bildirileceği 1 Aralık’a kadar aday belirleme çalışmasının devam edeceğini ifade ettiler.