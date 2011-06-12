AKP'liler kutlamalara başladı

T24

İstanbul İl Başkanlığı önünde kutlama

Erdoğan balkona çıkacak

Milletvekilliği genel seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde partililer kutlamalara başladı.AKP İl Başkanlığı önündeki ekranda seçim sonuçlarını izleyen partililer, partinin seçim kampanyasındaki ''Haydi Bir Daha'' şarkısı eşliğinde kutlama yapıyor.Ellerinde parti bayrakları ve Türk bayrakları bulunan partililerden bazıları şarkıya eşlik ederken, bazıları da dans ediyor.Partililere üzerinde ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' yazılı el çıngırakları da dağıtıldı.Kutlamalar sırasında partililer, sık sık ''Recep Tayyip Erdoğan'', ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları atıyor.Bazı araç sürücülerinin de parti binası önünde geçerken AKP bayrağı sallayarak ve korna çalarak kutlamalara katıldığı görüldü.Seçim sonuçlarını AKP Genel Merkezi'nde takip eden Başbakan Erdoğan, 22.00'de 2007 genel seçimlerinde olduğu gibi, genel merkezin balkonundan vatandaşlara hitap edecek. Erdoğan, konuşmasında seçim sonuçlarını değerlendirecek.