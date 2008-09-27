AKP'liler de Fırat'ı beğenmedi

Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu



Tartışmadan çok şey öğrenildi

Basının galibi Kılıçdaroğlu

AKP’liler önceki günkü tartışmada Fırat’ın hakkındaki iddiaları çürütümediği kanaatinde.Meclis’te önceki gün yapılan tartışmada AKP’liler, Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ı, CHP’liler de Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarılı buldu. Ancak, AKP’de Kılıçdaroğlu’nun ortaya çıkardığı ‘kırmızı hat belgesi’ rahatsızlık yarattı. AKP’liler en kısa sürede Fırat’ın bu konuda da açıklama yapmasını bekliyor. MHP ve DTP ise Fırat’ın, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tatmin edici yanıtlar vermediği görüşünde.Fırat ile Kılıçdaroğlu’nun, Meclis çatısı altında bir araya gelip tartışmasının yankıları dün de sürdü. Tartışma sonrasında AKP’liler Fırat’ı, CHP’liler ise Kılıçdaroğlu’nu kutladı. Başbakan Tayyip Erdoğan da Fırat’ı kutlamak amacıyla telefonla aradı.Tartışmayı izleyen AKP’lilerde en çok MENAS firmasının, gümrükte şüpheli şirketlere ait TIR’ların didik didik arandığı ‘kırmızı hat’tan çıkarılmasını isteyen yazının altında Fırat’ın isminin yazılı olması rahatsızlık yarattı. Belgeyi Fırat’ın ilk kez gördüğünü belirten bazı AKP’liler, adının bilgisi dışında konabileceğini öne sürdü. CHP’li vekiller, belgelere Fırat’ın tatmin edici yanıtlar veremediğini ifade ederken, AKP’liler CHP’nin belgeleri çarpıttığını öne sürdü.AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’li Kılıçdaroğlu’nun geçmişte iyi bir hesap uzmanı olduğunu belirterek, “Müthiş şekilde kamuoyunu aldatmıştır, meslektaşlarından ve kamuoyundan özür dilmelidir” dedi. Elitaş, “Fırat’ın çifte fatura düzenlediğini itiraf etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da, “Türkiye’de tek fatura uygulanır. Başka fatura olmaz. Onu İhracatçılar Birliği Başkanı’na sorarsanız cevap verirler” yanıtını verdi.Eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç ise, tartışmanın Meclis’te yapılmasını eleştirdi. “Meclis, bunun yeri değil. Kesinlikle sayın Toptan buna izin vermemeliydi” diyen Arınç, Meclis’te konuşma yerinin sadece kürsü olduğunu söyledi. Bu gerginliğin ne iki milletvekiline ne de partilerine bir faydasının olacağını kaydeden Arınç, şöyle konuştu: “Siz bu iddialarınızda çok ısrarlıysanız, bunlarla bir suç işlendiğine gerçekten inanıyorsanız, bunların belgelerini yayınlar ve bu işle ilgili adli yargıya müracaat ederseniz. Yoksa bilmediğimiz, okuyamadığımız, irtibat kuramadığımız, elden ele dolaşan kâğıtlarla, biz Meclis’te mahkeme kurmadık ki. Neredeyse bu tartışma müşterek bahse dönüşecekti..”MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, düeollonun yerinin yanlış olduğunu söyledi. “TBMM düello alanı değil hizmet üretme alanıdır” diyen Paçacı şöyle konuştu:“Tartışmanın galibi yoktur ama mağlubu siyaset kurumudur. Kılıçdaroğlu’nun iddialarının büyük bir kısmına Fırat ikna edici yanıtlar veremedi. Her şeyden önce 2000’li yıllarda yapılan ve mahkeme kararıyla tescil edilen hayali ihracat suçlaması cevapsız kaldı. Gümrüğe yazılan yazı cevapsız kaldı. Fırat’ın bu iddialara yanıt verebilmesi gerekirdi.”DTP Batman Milletvekili Bengi Yıldız da, şüphe doğurucu belgeler olduğunu vurgulayarak, Fırat’ın özellikle hayali ihracat iddiası ve bununla ilgili belgeye yeterli yanıt veremediğini söyledi. Yıldız, şöyle dedi: “Fırat’ın hayali ihracat iddiasına tatminkâr yanıt verememesi kamuoyunda şüphe yarattı. Ayrıca bugün AKP’nin il ve ilçe teşkilatlarının yolsuzluğa bulaştığını görüyoruz. Bölgede Deniz Feneri gibi yüzlerce olayı yaşadık, gördük. Ancak AKP, DTP’ye karşı bölgede güçlendirilmek isteniyor ve bu nedenle görmezlikten geliniyor. Bölgede iki müfettiş gidip incelesin yolsuzluğun boyutunu görürüz” diye konuştu. Yıldız uyuşturucuyla ilgili iddiayı ise tatminkâr bulmadığını ifade etti.