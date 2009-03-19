AKP’liler ‘büyük düşün’müş

AKP’li Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışması yürüttüğü Sulukule’de Romanlara ait mülklerin AKP’liler ve belediye bürokratları tarafından düşük fiyattan alındığı ortaya çıktı



AKP’li Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışması yürüttüğü Sulukule’de Romanlara ait mülklerin, AKP’liler ya da AKP’ye yakın kişiler ve belediye bürokratlarınca düşük fiyatla alındığının ortaya çıkması rant tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Hürriyet gazetesinde dün yer alan habere göre, Sulukule olarak bilinen Fatih’teki Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinde Romanlara ait birçok mülkün kentsel dönüşüm öncesi AKP’liler ve yandaşlarınca düşük fiyata alındığı ortaya çıktı.



Habere göre, kamulaştırma korkusuyla tedirgin edilen Romanların ev ve arsalarını alanlardan bazıları şunlar: AKP Fatih kurucu üyesi Recep Karaoğlu, AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel’in oğlu Emrah Karayel, Deniz Feneri skandalında zanlılara usulsüz vekalet verdiği gerekçesiyle görevden alınan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, eski İBB Emlak ve İstimlak Müdürü ve AKP’dan başkan aday adayı Mevlüt Karataş. Haberin ardından dün Sulukule’de hareketli saatler yaşandı. Sulukule’nin yıkılmaması için mücadele veren Sulukule Platformu ile CHP’li milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Çetin Soysal, Roman vatandaşlara destek ziyaretinde bulundu. Grup bölgede mal edinenlerle ilgili yeni bir liste daha dağıttı.



Yakınlarının konut aldığı öne sürülen kişiler şöyle: AKP Fatih Meclis üyeleri Sibel Musaoğlu ve üyesi Diyaettin Acar, Meclis üyesi adayı Abdülhamit Şeker, Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yardımcıları Okan Erhan Oflaz ile İzzettin Öztosun, eski Fatih Kaymakamı Fatih Kalyoncu. Bu kişilerin akrabalarının 19 ev ve dükkan aldığı iddia edildi.



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yardımcıları Oflaz ve Öztosun’un akrabalarının ev aldığı iddiasının doğru olmadığını savunarak, “Bu projede olan, belediyede çalışan hiçbir arkadaşım oradan ev almamıştır. Belediye Meclis üyesi belediye çalışanı değildir” dedi. Listede yer alan isimlerden Diyaettin Acar da, ne yakınlarının ne de kendisinin proje sonrası tek bir yer almadığını, 1972’den bu yana yaşadıkları Neslişah Mahallesi’nde 40’a yakın yerinin olduğunu söyledi.





Rant paylaşımı ve etnik temizlik



UNESCO Türkiye İzleme Komitesi üyesi Prof. Dr. Cevat Erder de, projenin arkasında rant paylaşımı çabasının olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Projenin rant dışında etnik temizliği de barındırdığını belirten Erder, “UNESCO da bunu vurguladı. Roman yerleşmesinin dağıtılmasını önlemek istediler” dedi.



Sulukule Platformu’ndan Hacer Foggo, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık ‘yedirmem’ diyerek gündeme getirdiği yetim hakkının Sulukule’de yenildiğinin ortaya çıktığını söyledi. Foggo, “Yetim arıyorlarsa buraya gelsinler. Projenin hiçbir aşaması sosyal değil. Artık belli ki sosyal borsa projesi olmuş” diye konuştu.



Sulukule dün incelemelerde bulunan CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Can Özyedierler de, projenin rant amaçlı olduğunun AKP’lilerin yer edinmeleriyle pekiştiğini belirterek, “Bu proje bir yenileme değil, Sulukule’yi yeme projesidir. Gaspın dışında tarih ve kültür katliamı da yapılmıştır. Seçilirsek projeyi durdurup, bu yerleri satın alanlardan geri alarak Sulukulelilere vereceğiz” dedi.

