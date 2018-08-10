AKP'liler, AKP'li belediye başkanını yolsuzlukla suçladı

Sakarya Karasu Belediyesi’nin AKP’li meclis üyeleri, başkan Mehmet İspiroğlu’nu yolsuzlukla suçladı ve 5 ayrı kuruma dilekçe yazdı. İspiroğlu hakkında soruşturma açıldı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, AKP'li Karasu Belediyesi hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Soruşturma başlatılmasına neden olan şikayeti de aynı partiye mensup 8 belediye meclis üyesi tarafından yapıldı.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ve üyeler hakkında, İller Bankası'ndan alınan 46 milyon liralık kredinin kullanımı sırasındaki hak edişlerin bayındırlık birim ve piyasa fiyatlarının çok üstünde olduğuna yönelik iddia bulunuyordu. Ayrıca, belediyenin özel bir firmadan temin ettiği parke taşlarına kesilen faturalarla, alınan taş bedelleri arasında da belediye aleyhine uçurum olduğu iddia ediliyordu.

AKP'li 8 belediye meclis üyesi, CİMER, İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği, Etik Kurulu Başkanlığı ile Sayıştay'a dilekçe yazarak, belediye hakkında yolsuzluk suçlamasında bulundu. Bakanlık da iddiaları araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirdi. İncelemeyi sürdüren müfettişlerin, 46 milyon liralık ihaleyle ilgili yapılan işler ile parke döşenen cadde ve sokaklarda kullanılan malzemelerin teknik olarak tespiti konusunda Sakarya Valiliği'nden bilirkişi talebinde bulunduğu belirtildi.