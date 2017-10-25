"AKP'liler, '1970'lerin MHP'sine benzedik' diyor"

AKP’de, 1970 döneminden kalma aşırı milliyetçi söylem ve sloganların kongrelerde baskın şekilde tekrarlandığı yönünde tartışma başladığı ileri sürüldü. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında AKP’lilerin son dönem ilçe ve il teşkilatlarının devam eden kongrelerinde karşılaşılan havadan kaygılı olduklarını belirterek, “Özellikle 1970 döneminden kalma aşırı milliyetçi söylem ve sloganların AK Parti kongresinde baskın bir şekilde tekrarlanıyor olması endişelerini yükseltmiş” ifadelerine yer verdi.

“Partinin üst yöneticilerinden biri, kongrede atılan sloganlar karşısında ‘Biz hangi partinin kongresine geldik? Bu bizim kongre mi?’ diyerek esprili bir hayıflanma içinde olmuş” diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Partinin bu siyasetten süratle çıkması gerektiğini vurguluyorlar. Parti yönetimindeki beklenti ise, belediye başkanlarının ardından geniş kapsamlı bir bürokrasi operasyonunun geleceği yönünde.”

Muharrem Sarıkaya’nın “Erdoğan: Balıkesir pazartesi inşallah” başlığıyla (25 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bursa ve Ankara’nın ardından listede adı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın istifa tarihi konusunda farklı haberler hâkimdi...

Başkan Ahmet Edip Uğur’un direniş göstereceği, istifa etmeyeceği bilgileri de haberler arasındaydı.

AK Parti Grup toplantısının ardından Meclis’ten ayrılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sohbet etme fırsatı bulduk.

Konu belediye başkanlarının istifa süreçlerine gelince, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ne zaman istifa eder?” diye sordum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı bir ses tonuyla, “Pazartesi inşallah...” demekle yetindi.

Şunu belirtmeliyim ki bazı gecikmelere rağmen ilk raundun bu şekilde aşılmış olması AK Parti’de rahatlama sağlamış.

"Bizim kongre mi?"

Ancak son dönem AK Parti ilçe ve il teşkilatlarının devam eden kongrelerinde karşılaşılan havadan da bir o kadar kaygılılar.

Özellikle 1970 döneminden kalma aşırı milliyetçi söylem ve sloganların AK Parti kongresinde baskın bir şekilde tekrarlanıyor olması endişelerini yükseltmiş.

Partinin üst yöneticilerinden biri, kongrede atılan sloganlar karşısında “Biz hangi partinin kongresine geldik? Bu bizim kongre mi?” diyerek esprili bir hayıflanma içinde olmuş.

Partinin bu siyasetten süratle çıkması gerektiğini vurguluyorlar.

Parti yönetimindeki beklenti ise, belediye başkanlarının ardından geniş kapsamlı bir bürokrasi operasyonunun geleceği yönünde...

Nitekim Erdoğan da grup konuşmasında uyum yasalarını yeni sisteme uygun şekilde çıkarma çağrısında bulunurken, “Obezlikten devletimizi kurtarmak şart” diyerek bunun işaretini verdi.

Bürokrasi operasyonunu büyük kongrenin takip edeceği, ardından parti ve hükümette yeniliğin geleceği ileri sürülüyor.

Devamında da AB ile ilişkilerin düzene konulması; demokratikleşme, insan hakları konusunda yeni adımların atılacağı sürecin kapısının aralanması var...

Bunlar olmadığı takdirde Türkiye’nin ciddi bir sıkışmanın içine girme olasılığı da dikkate alınıyor.

Seçimin tarihi

Peki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrıda bulunduğu şekilde yerel seçimin öne alınması için Anayasa değişikliği veya Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin öne alınması söz konusu olur mu?

Hâkim görüş, yerel seçimin öne alınmayacağı yönünde.

Çünkü yerel seçimde AK Parti’nin oyu 10 puana kadar düşüyor.

“Eğer olursa, geneli yerelin önüne alma olasılığının” bulunduğunun, buna da o günün şartlarına bakılarak karar verileceğinin altı çiziliyor.

Özetle, Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişikliğiyle yerel seçimi öne alma çağrısına AK Parti kapalı.

Ayrıca Özal da 1988’de yerel seçimleri kanunu değiştirerek bir yıl öne almış, Anayasa Mahkemesi de iptal etmişti.

Bu kez Anayasa değişikliğiyle eşik aşılabilir, 5 yıl beklemeden seçim öne alınabilir.

Ancak bu yönde bir düşüncesi olsaydı AK Parti Anayasa değişikliğinde yapardı.

Nasıl ki seçim kanunlarında bir yıl kala yapılan değişikliklerin ilk genel seçimde uygulanmayacağı kuralını bir defaya mahsus kaldırdı.

Mahalli seçimde de aynı düzenlemeyi getirebilirdi; ama yapmadı...

Dolayısıyla mahalli seçimlerin öne alınması zor.

Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ne zaman olacağını ise zamanın ruhu belirler...