AKP'liden enişteye orman kıyağı!

Marmaris Hisarönü’nde 54 dönüm arazi ‘Ağaç diksin’ diye AKP’li İl Genel Meclisi üyesinin eniştesine 49 yıllığına, ücretsiz olarak kiralandı. CHP ve köylüler öfkeli. AKP’li üye Ceyhan Eroğlu’ysa ‘Evet kiraladık. Ne var bunda? Böyle kiralanan çok arazi var’ dedi.“Yanan orman alanları, yeniden ağaçlandırılacak. Başka hiçbir amaçla kullanılmayacak” diyen Çevre Bakanlığı’nın bu kuralı, Marmaris’te hem de Marmaris’in ‘yükselen’ bölgelerinden birinde deldiği iddia ediliyor. Radikal'in Ali Gündoğan imzalı haberine göre Marmaris’in Hisarönü Köyü’nde, 1985 yılında yanan 54 dönüm ormanlık arazinin, ‘özel ağaçlandırma alanı’ adı altında AKP İl Genel Meclisi Üyesi Ceyhan Eroğlu’nun eniştesine 49 yıllığına ücretsiz olarak kiralandığını duyan CHP’lilerle bölge köylüleri, dün pankart açıp eylem yaptı.‘Enişte’ Ali Rıza Kara’ya ‘bedava’ya kiralanan 54 dönüm arazi, koylarıyla ünlü Hisarönü Körfezi’nin pırıl pırıl sularına sadece 2 kilometre uzaklıkta. Hisarönü Köyü Değirmenyanı Mahallesi Kürarda Mevkisi’ndeki arazinin dört tarafı kızılçamlarla çevrili. Yakında 60 tane de köy evi bulunuyor.CHP Muğla İl Genel Meclisi üyesi Dursun Kaplan, öfkeli: “Çevre Bakanlığı burayı ‘orman vasfını yitirmiş arazi’ sayarak 49 yıllığına bedelsiz olarak kiralamıştır. Bakanlık yetkilileri, nedense 23 yıldır buraya bir ağaç dahi dikilmemiştir. Sayın Eroğlu, buradan elini çek. Bu yanan orman alanı AKP yandaşlarına peşkeş çekilemez. Burası Marmaris halkınındır.”Eleştirilerin hedefindeki AKP’li Ceyhan Eroğlu’na göreyse ortada yasadışı hiçbir işlem yok. Ceyhan Eroğlu, ayrıca CHP’lilerin yaklaşan yerel seçimler nedeniyle AKP’yi yıpratmak için şov yaptıklarının savundu:“Kiralanan yer, yanmış alan değil, bozuk orman alanıdır. Orman sahasını çoğaltmak amacıyla 2003’te çıkarılan Ağaçlandırma Yönetmeliği kapsamında, yurdun dört bir yanında çok sayıda arazi bu şekilde kiraya verilmiştir. Boş araziler ağaçlandırılmıştır. Ne var bunda? CHP’liler kendilerinden başka kim ne yaparsa karşı çıkıyorlar. Baksanıza ağaç dikilmesine bile tepki gösteriyorlar. Öte yandan Ali Rıza Kara Ak Parti’li değildir. Bölgede aynı amaçla başka şahıslara kiralanan başka araziler de vardır. Bu şahıslardan hiçbiri de Ak Parti’li değildir.”Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de tartışmalara neden olan arazinin ‘yanmış’ değil ‘bozuk orman alanı’ olduğunu ifade etti.Ancak bu itirazlar, Marmaris’in en güzel bölgelerinden birinde, burunlarının dibindeki arazinin bedavaya kiralanmasını istemeyen köylüleri ikna etmiş değil. Kiralama işleminin iptali için imza toplamaya başlayan köylüler, söz konusu arazi illa ağaçlandırılacaksa muhtelif meyveyle adaçayı ağacı dikilmesi kararlaştırılan alana sadece kızılçam ağacı dikilmesini istedi. CHP Marmaris İlçe Başkanı Halil Gökovalı ise “Arazi illa ağaçlandırılacaksa neden köylüye verilmiyor? Verin köylü ağaçlandırsın” diye konuştu.Ağaçlandırma Yönetmeliği, 2003’de yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin hedefi, bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması. Türkiye’deki ormanların yaklaşık yüzde 50’si bozuk orman.