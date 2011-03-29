AKP'li Yüksel: Meclis'te dokunulmazlık ölçütü AB olmalı

HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA- T24





Dokunulmazlık tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, AK Parti Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türk hukuk sisteminde diğer çağdaş ülkelerde görülmeyen imtiyazlı bir yapı olduğunu söyledi. Tüm ayrıcalıkları ortadan kaldırmak gerektiğini dile getiren Yüksel’e göre, dokunulmazlık zırhının kaldırılması sadece milletvekilliği ile sınırlı tutulmamalı. Kamu ve yargının dokunulmazlıkları da kaldırılmalı. Milletvekillerinin dokunulmazlık ölçütü AB olmalı. Kürsü ve oy kullanma hakları elinde kalmalı.

AK Partili Yüksel, “Siyasette Etik" ve “ Devlette Etik" kitaplarını çıkardı. Kitaplarda, Devlette ve siyasette saydamlık, E-devlet uygulamasının yapılacak düzenlemelerle nasıl siyasete nasıl kolaylık sağlayacağı, milletvekili ve etik gibi konulara yer veriliyor. Dokunulmazlıklar ve Türkiye’nin bir türlü içinden çıkamadığı siyasi partilere yapılan ‘bağış’lar çarpıcı bölümleri oluşturuyor.

“Siyaset ve Etik” kitabından bazı bölümler şöyle:

TÜM AYRICALIKLAR KALDIRILMALI: Yasama dokunulmazlığı bir amaç olmayıp, milletvekillerinin halkın iradesini Meclis’e tam olarak yansıtarak milli iradenin eksiksiz gerçekleşmesini sağlamalarının aracıdır. Kamudaki tüm ayrıcalıkların yasama dokunulmazlığı ile birlikte kaldırılması etik devlet anlayışına büyük katkı sağlayacaktır.

SMS VE İNTERNETLE ÜYE AİDATI: Siyasi partilere devlet yardımına bir üst sınır getirilerek siyasi partileri faaliyet giderleri ve seçim harcamaları için üye aidatlarını kullanmaları yönünde teşvik etmek gerekir. Siyasi Partiler Yasası’nda (SPY), bilişim teknolojileri sayesinde (sms, internet gibi) üye aidatı toplanmasını kolaylaştıracak düzenlemeler getirilmelidir.

EN ÖNEMLİ SORUN BAĞIŞ: Türkiye’de siyasi partilere yapılan bağışlar en önemli sorunlarından birisi. Bu bağışların gerçek miktarlarının ve bağışçıların kimliklerinin denetim yetersizliği yüzünden bilinmemesi. Bağışçıların kimlikleri günümüzde olduğu gibi gizli kalmaya devam ederse siyasetin finansmanı ilgili sınırlamalar ve kurallar hiçbir işe yaramayacaktır.

YSK BAĞIŞ MİKTARINI BELİRLEMELİ: Belgelenmemiş, paravan kuruluşlar tarafından yapılan bağışlar engellenmeli. YSK, özel sektör tarafından siyasi partilere yapılan yardımın sınırlarını belirlemeli. Bağış yapanların kimliklerinin kaydedilmesi ve beyan edilmesine ilişkin hükümler düzenlenmeli. Paravan şirketler tarafından yapıldığı belirlenen bağışlar seçim kurulunun masraflarında kullanılmalı.

FİNANSAL BEYAN İNTERNETTE: Siyasi parti adaylarına yapılan ayni katkılar da finansal beyana dahil edilmeli. Parasal değerleri belirlenerek kayıt altına alınmalı.Türkiye’de finansal beyanların internette yayınlanması bir zorunluluk haline gelmiştir.



E- DEVLET VE SAYDAMLIK: Siyasi parti hesapları ve siyasi partilerin gelir ve giderlerinin beyanında kamuoyunun denetiminin sağlanması için bir an önce E-Devlet uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. İnternet ortamında bilgiye kolayca ulayan vatandaşlar siyasetçiler ve siyasi partiler üzerindeki denetimi artırır.

MİLLETVEKİLERİ YAŞAMLARIYLA ÖRNEK: Milletvekilleri ve bakanlar yaşamları, uğraşları, üslupları ve davranışları ile topluma örnek olmaya devam ederlerse; erdemli ve ilkeli tavırları ile toplumun güveninin kazanırlar.