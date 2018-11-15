"AKP'li yönetici 'Bu çok doğru bir isim denilecek kişilerle görüşüyoruz' dedi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li bir yöneticinin sözlerini aktardı. Buna göre AKP'li yönetici "Bilinen isimler dışında dışarıdan çok sürpriz isimler var. Açıklandığı zaman ‘Tamam, bu çok doğru bir isim’ denilecek kişilerle görüşüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin” dedi.

Selvi "Muhalefet cephesinde ne olur, AK Parti’nin sürprizleri neler?" başlığıyla (15 Kasım 2018) yayımlanan yazısında yerel seçime ilişkin olarak kulis bilgiler aktardı.

"Ak Parti’de ne oluyor?" diye soran Selvi şu kulis bilgileri aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda tüm illerle ilgili çalışmaların ilk ayağı tamamlandı. Yeniden aday gösterilmeyecek belediye başkanları tespit edildi. Bu hafta sonu yapılacak olan temayül yoklaması ve komisyonların çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında ikinci tur çalışmaları başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti heyetine “En büyük parti biziz. En güçlü parti biziz. Belediyecilik bizim işimiz. En iyi sonucu alacak şekilde çalışacağız” dediği söyleniyor. Bu arada AK Parti’de ilginç bir şey oluyor. Aday olmayan ya da AK Parti’de siyaset yapmamış isimlerden kazanma şansı olanlara teklif götürülüyor. Bir parti yöneticisi, “Bilinen isimler dışında dışarıdan çok sürpriz isimler var. Açıklandığı zaman ‘Tamam, bu çok doğru bir isim’ denilecek kişilerle görüşüyoruz. Kamuoyu bizi beklesin” dedi.