AKP'li yönetici: Allah kimseyi Saadet Partisi'ne oy verecek kadar imansız bırakmasın

AKP Denizli İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Taşdemir, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Taşdemir, muhalefetteki partilere oy verenlere hakaret etti.
AKP'li Taşdemir şu ifadeleri kullandı:
"Allah kimseyi
-CHP'ye oy verecek kadar AKIL'sız
-HDP'ye oy verecek kadar VATAN'sız
-İP'e oy verecek kadar ÜLKÜ'süz
-SP oy verecek kadar İMAN'sız
Bırakmasın!"
En çok tepki Taşdemir'in Saadet Partisi'ne oy verenleri "imansız" ilan etmesine geldi. AKP yöneticisi Cemile Taşdemir tepkilerin ardından tweetini sildi.
İşte o tweet: