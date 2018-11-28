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AKP'li yönetici: Allah kimseyi Saadet Partisi'ne oy verecek kadar imansız bırakmasın

Yönetici, tepkilerin ardından tweet'i sildi

28 Kasım 2018 17:01

AKP Denizli İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Taşdemir, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Taşdemir, muhalefetteki partilere oy verenlere hakaret etti.

AKP'li Taşdemir şu ifadeleri kullandı:

"Allah kimseyi

-CHP'ye oy verecek kadar AKIL'sız

-HDP'ye oy verecek kadar VATAN'sız

-İP'e oy verecek kadar ÜLKÜ'süz

-SP oy verecek kadar İMAN'sız

Bırakmasın!"

En çok tepki Taşdemir'in Saadet Partisi'ne oy verenleri "imansız" ilan etmesine geldi. AKP yöneticisi Cemile Taşdemir tepkilerin ardından tweetini sildi.

İşte o tweet:

 

 

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