T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’li Yazıcı: Partide FETÖ’cü yok demedik, barınamaz dedik!

Yazıcı, “AK Parti'nin içinde halen üst düzeyde FETÖ bağlantılı kişi olduğunu sanmıyorum” demişti

29 Eylül 2016 19:24

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP İl Başkanları ile bir araya geldi. ‘FETÖ’ ile mücadele konusuna değindi. Yazıcı, ’'AK Parti'de FETÖ'cü yok demedik ama barınamaz dedik. Sadece kamuda değil parti içinde de sıfır tolerans'' dedi. Delillerin üstünün örtülmemesi uyarısı yaptı.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin yönetiminde ve üst kurullarında Gülen cemaatine mensup hiç kimsenin olmadığını söylemişti. Yazıcı, ''Şimdi muhalefet, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı diyor. Zaten yapılan her şey siyasi değil mi? Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? Siyaseten iktidara talip değil miydi?" ifadesini kullandı.

5 Eylül’de Hürriyet’e konuşan Yazıcı, ''Şimdi muhalefet, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı diyor. Zaten yapılan her şey siyasi değil mi? Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? Siyaseten iktidara talip değil miydi? Bizim yaptığımız tüm mücadelenin siyasi sonuçları var zaten. Kastedilen parti içindekiler ise ben AK Parti'nin içinde halen üst düzeyde FETÖ bağlantılı kişi olduğunu sanmıyorum, böyle bir şeyi aklım almaz" dedi.

ETİKETLER

hayati yazıcıfetöakpak parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24