AKP’li Yazıcı: Partide FETÖ’cü yok demedik, barınamaz dedik!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP İl Başkanları ile bir araya geldi. ‘FETÖ’ ile mücadele konusuna değindi. Yazıcı, ’'AK Parti'de FETÖ'cü yok demedik ama barınamaz dedik. Sadece kamuda değil parti içinde de sıfır tolerans'' dedi. Delillerin üstünün örtülmemesi uyarısı yaptı.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin yönetiminde ve üst kurullarında Gülen cemaatine mensup hiç kimsenin olmadığını söylemişti. Yazıcı, ''Şimdi muhalefet, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı diyor. Zaten yapılan her şey siyasi değil mi? Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? Siyaseten iktidara talip değil miydi?" ifadesini kullandı.

5 Eylül’de Hürriyet’e konuşan Yazıcı, ''Şimdi muhalefet, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmalı diyor. Zaten yapılan her şey siyasi değil mi? Bu adamlar darbe yapınca yönetime el koymayacak mıydı? Siyaseten iktidara talip değil miydi? Bizim yaptığımız tüm mücadelenin siyasi sonuçları var zaten. Kastedilen parti içindekiler ise ben AK Parti'nin içinde halen üst düzeyde FETÖ bağlantılı kişi olduğunu sanmıyorum, böyle bir şeyi aklım almaz" dedi.