AKP'li Yazıcı: Belediyelerde tasarrufumuzu yaptık, bitti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine dair tartışmalarla ilgili olarak, "Şu an bizim çalışmalarımızda seçim barajıyla ilgili bir paragraf yok. Yüzde 10 barajının temsiliyet açısından sorun olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Belediyelerdeki istifa sürecine de değinen Yazıcı, "Belediyelerde tasarrufumuzu yaptık, bitti. Önümüzde bir paket yok. Sorun teşkil eden olgu olursa değişim yapılır" ifadelerini kullandı.

NTV canlı yayınına katılan Yazıcı, "Milletin temsil edildiği yerin hükümet ile uyumlu, sorunları çözümleyici bir alan oluşturulması önemli. Temsilde adalet, yönetimde istikrar olarak anayasada ifade edilmiş. Belki yüzde 10'luk baraj yüksek görülebilir ama bu yargı konusu yapılmış ve değerlendirmelerde ülke düzeyinde yüzde 10'luk barajın demokratik temsil açısından sorun oluşturulmayacağı görüşüne varılmış. Müzakere edilir. Ben barajın 10 olmasının Türkiye'de demokratik temsil açısından çok büyük sorun oluşturacağı kanısında değilim" diye konuştu.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet kuramama sorunu olmadığını savunan Yazıcı, "İlk uygulama 2019'da yapılacak seçimlerle yapılacak. Dolayısıyla yürütme erkinin arkasında ona destek verecek parlamentoda güçlü bir çoğunluğu yoksa bu hükümet modelinin sağlıklı bir teamülü oluşturulamaz. Hayati derecede önemlidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Seçimlere ortak listeyle girmelerine engel yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'AK Parti ile yan yana mücadele sürecek' sözleri de sorulan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Seçime zaman var. Partilerin yetkili organları var, müzakere edilir. Cumhurbaşkanı seçimle ilgili tavrını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımıza bir destek ifade ediyor. Hem ana muhalefet partisinin doğru olmayan söylemine işaret ediyor hem de yurt dışında olan sayın Cumhurbaşkanı'na desteğini ifade ediyor. Anayasa değişikliğine uyum çalışmaları sürüyor. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeliyle bağlantılı devletin yönetim şemasını ilgilendiren çalışma var. Siyaset kurumu da o düzenlemelere renk verecek. Uyum yasaları çerçevesinde, siyasi partilerin ortak seçime girişine ilişkin bugünkü mevcut düzenlemelerde de bu var. Seçimlere ortak listeyle girmelerine engel yok. O alana ilişkin bir düzenleme çalışması yok, mevcut düzenleme bunu sağlıyor."

"Sorun teşkil eden olgu olursa değişim yapılır"

AKP'de istifası istenen başka belediye başkanı olmadığını dile getiren Yazıcı, "Biz çok dinamik bir partiyiz. Kongre sürecindeyiz. Teşkilat başkanlığımız başta olmaz üzere bütün yetkili kurullar, yeni elemanlarımızla daha güçlü hale getirmek suretiyle muazzam bir çalışma yürütüyorlar. Belediyelerde tasarrufumuzu yaptık, bitti. Önümüzde bir paket yok. Sorun teşkil eden olgu olursa değişim yapılır" ifadelerini kullandı.