AKP'li yazarın eleştiren yazısı kızdırdı

AKP İstanbul İl Çalışma Komisyonu üyesi Hüseyin Çetiner, gazetesi ’İstanbul Times’da AKP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu’nu eleştiren bir haber yayımladı.



Bunun üzerine AKP İstanbul Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu, Çetiner’den savunma istedi. Çetiner, daha sonra disipline verilmesi talebiyle İl Yönetim Kurulu’na sevkedildi. Çetiner, "Ak Partiliyim ama gazetem Ak Parti’nin yayın organı değil. Haberlerimin arkasındayım" dedi. AKP İstanbul İl Başkanlığı kararı doğruladı ancak başka bir açıklama yapmadı.



Eşi il delegesi olmuş



İnternette de yayınlanan haftalık yerel gazetenin 29 Ağustos 2008 tarihli sayısının manşetinde yer alan "Eşine ve Ortağına Jest" başlıklı haberde Mehmet Müezzinoğlu’nun yerel seçimlerde, İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday gösterilebilmek için Bakırköy ve Avcılar kongrelerinde İl Delege Listeleri’ne müdahale ettiği, ilçe teşkilatlarının tanımadığı, adaylığını destekleyecek kişileri tek liste halinde seçime soktuğu iddia edildi. Haberde, Bakırköy Kongresi’nde delegelerin çoğunun başka bölgelerden servis ile getirilmesi ve boş oy kullanılmasına dikkat çekildi. Ayrıca, Avcılar Kongresi’ndeki il asıl delege listesinde Müezzinoğlu’nun eşi Faize Müezzinoğlu ile sahibi olduğu Avcılar Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tetik, hastane doktorlarından Gürhan Bilgiç ve hastanenin bilgi-işlem sorumlusu Ercüment Türkeli’nin yer aldığı belirtildi.



Çetiner, samimi değil



Haberin yayınlanmasının ardından AKP İl teşkilatı, ’Çetiner’in parti tüzüğünü ihlal ettiği’ için kovuşturma yapılmasına karar verdi. Çetiner, 6 Eylül 2008’de verdiği sözlü ve yazılı savunmasında "Gazetesinin AKP’nin yayın organı değil ayrı bir tüzel kişilik olduğunu, yayınlarında AKP’nin tüzüğünde bulunan basın özgürlüğü ve demokratik haklar dışına çıkmadığını, haber değeri ve gerçekliği olan her konuda serbestçe haber yapabileceğini" söyledi. Çetiner’i dinleyen kurul aynı gün verdiği kararda, "Müezzinoğlu’nun Bakırköy Kongresi’ne bölgenin sorumlu milletvekili olduğu, Avcılar Kongresi’ne ise kendi ikametgah bölgesi olduğu için katıldığını ve kendilerine aksi yönde bir şikayet gelmediğini" söyledi. Kararda Çetiner’in partili kimliğini önemsemeden, bilgileri teyid etme imkanı varken yalan ve abartılı haber yayınladığı, açıklamalarında samimiyet gözlemlenmediği belirtildi. Çetiner’in partinin imajını zedeleyerek parti tüzüğünü ihlal ettiğine ve Disiplin Kurulu’na sevki için İl Yönetim Kurulu’na müracaat edilmesine karar verildi.



Beni koparamazlar



Hakkında çıkacak kararı bekleyen Çetiner şunları söyledi: "Parti üyeleri arasında parti görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü için kurulan bir kurulun, partiyle hiçbir bağı bulunmayan gazetemde yayınlanan bir haberden dolayı benden savunma istemesi tam bir fiyasko. Ben parti ilk kurulduğunda, daha Zeytinburnu teşkilatı kurulmadan 83 numarayla üye kaydını yapan bir kişiyim. Hepsinden daha Ak Partiliyim, ben oranın kalben üyesiyim, koparamazlar. İhraç kararı çıkarsa hakkımı her türlü ararım."



