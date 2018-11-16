AKP'li Yayman, "Hatay'ı bu ayıptan kurtaracağız" dedi; künefeci yapılan tarihi meclis müze yapılacak

Hatay'ın Türk topraklarına katılma kararının alındığı tarihi Meclis binasının künefeci olarak işletilmesine tepkiler sürerken, AKP Hatay Milletvekili ve eski Kültür Turizm Bakan yardımcısı Hüseyin Yayman, ‘’Hatay’ı bu ayıptan kurtaracağız, tarihi Meclis binası Kurtuluş Müzesi yapılacak’’ dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Hüseyin Yayman, Hatay devlet meclisinin toplandığı tarihi binanın aslına uygun olarak hizmet vermesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında yapılan binanın, Hatay’ın anavatana katılmasıyla birlikte Hatay meclisi olarak hizmet verdiğini hatırlatan Yayman, şunları söyledi:

“Eylül 1938'de bu binada Hatay devleti meclisi toplantı yaptı. Kültür Turizm Bakan yardımcılığım dönemimde binanın aslına uygun olarak ‘Hatay Kurtuluş Müzesi’ olması için çalışmaları başlattım. Mülk sahibi Adalı ailesi ile de irtibat kuruldu. Bina şu an bir şirket tarafından kiralanmış ve künefeci olarak kullanılıyor. Daha önce sinema da olmuştu. Bina hakkında Hatay Valiliğinin kamulaştırma kararı da var. Hatay'ın en değerli binasının kamulaştırılıp, Kurtuluş Müzesi olarak kullanılması için çaba gösteriyoruz''

Binanın sahibi Adalı ailesi ise kendilerine ait olan mülkiyetin, kiraya verdikleri şirket tarafından restore edilerek Kültür ve Sanat Merkezi olarak değerlendirildiğini, vekillerin Hatay meclisinde yaptığı toplantıdaki koltukların da aynı şekilde muhafaza edildiğini belirttiler.