AKP'li Yasin Aktay: Kaşıkçı için yakında gıyabi cenaze töreni düzenleyeceğiz

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesini değerlendirdi. Aktay, "Yakında ona gıyabi bir cenaze töreni düzenleriz. Ortada ceset olmasa bile gıyabi cenaze namazı İslam'da caiz" dedi.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti tartışılıyor. Nasıl öldürüldüğü, kimlerin talimatıyla öldürüldüğü araştırılıyor.

Son gelişmeleri Kaşıkçı'nın arkadaşı da olan AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Kaşıkçı'nın kendisine söylediği son sözlerinden Suudi yönetiminin tavrına, cinayetin nasıl planlandığından cesedin bulunup bulunmayacağına, Suudi Başsavcı'nın İstanbul ziyaretinden ABD'den beklentilere kadar bir çok konuda Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a değerlendirmelerde bulundu.

Aktay, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak "Talimatı direkt öldürmek ve öldürdükten sonra da cesedini bir şekilde imha etmek üzere almışlar. Yapılan vahşet üstü vahşettir. Yakında ona gıyabi bir cenaze töreni düzenleriz. Ortada ceset olmasa bile gıyabi cenaze namazı İslam'da caiz" dedi.

Aktay’ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

- Neden böyle bir cinayet işlendi? Amaç neydi?

Cemal Kaşıkçı benim arkadaşımdı. Neden yaptıklarını tam olarak tespit etmek biraz zor. Her ne için yapmış olurlarsa olsunlar büyük bir vahşet ve insanlık dışı bir olay. Öncelikle bu suçu ve insanlık ayıbını yapanlar bu kadar büyük rezaletin içine girmiş oldular ki bu rezaletlerini şuanda savunabilecek durumda da değiller ama itiraf ettikleri boyutları da tam olarak ortaya koyamıyorlar. İtiraf ettiler, planlanarak yapılmış bir cinayet. Hazırlıklı olarak işlenmiş hatta cesedin ortadan kaldırılmasına dair hazırlıklar bile önceden yapılarak gelinmiş büyük bir vahşet. Bu vahşeti planlayarak işin içerisine kendi bilimsel uzmanını da katarak yapabilen insanlar bunlar. Neresinden bakarsanız bakın böyle insanların yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunu bilmek bile insana müthiş bir ürküntü veriyor. Bunlar diplomatik imkanlarına bakıldığı zaman hiç kimsenin böyle şeyler yapabileceğine inanmadığı insanlar. Bunlar bunu yapabiliyorlarsa potansiyel olarak yanı başımızda sürekli muhatap olduğumuz herkesin de benzer şeyler yapabileceğini düşünmek bile insanı ürkütüyor.

- Arkasında Arabistan yönetimi var mı?

Resmi bazı makamların işin içerisinde olduğu kesin. Bu 15 kişi zaten çok üst düzey. Ama görevlendirenler de dahil kendi başlarına iş yapabilecek insanlar değil. O zaman daha da üst. Yani Suudi Arabistan yönetiminden insanların bu işin içerisinde olduğu kesin görünüyor. Hangi düzeyde insanlar? Bunlar Suudi Arabistan devletinden ne kadar ayrıştırılabilir insanlar? Doğrusu onu da artık manzara ortaya çıktıkça herkes sorguluyor. Ve herkesin bir kanaati de oluşuyor zaten. Doğal şüpheliyi herkes işaret ediyor. Ama doğal şüpheliyi yargılamadan herkesin suçlu muamelesi yapması da mümkün değil. O kişinin yargılanması da gerekiyor. Çünkü bütün şüpheler onu gösteriyor. Ama bırakın yargılanmasını yargılayacak olan kurumlan yönetiyor olduğu bir dünyadayız.

- Cesedin akıbeti tartışılıyor, nerede sizce?

Talimatı direkt öldürmek ve öldürdükten sonra da cesedini bir şekilde imha etmek üzere almışlar. Hazırlıklarını da ona göre yapmışlar zaten. Bütün hazırlıklarını yapmışlar. Söylenenler doğruysa, cinayet bir vahşet ise bu vahşet üstü vahşettir. Parçalamakla kalmamışlar bir de asit içerisinde eritmişler diye söyleniyor. Bu da demek ki yakında ona gıyabi bir cenaze töreni düzenleriz. Ortada ceset olmasa bile gıyabi cenaze namazı İslam'da caiz.