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Politika

AKP'li vekillere önümüzdeki hafta için seyahat yasağı

AKP'li milletvekillerine 27 Mart-5 Nisan tarihlari arasında seyahat yasağı geldiği bildirildi

25 Mart 2012 14:08

 

Kademeli eğitim sisteminin görüşüleceği hafta öncesi AKP'li vekillere seyahat yasağı getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Köksal, "Kanunlar bitene kadar kimse Ankara'dan çıkamayacak" dedi.
 
AKP'li milletvekillerine 27 Mart-5 Nisan tarihlari arasında seyahat yasağı geldiği bildirildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal, yaptığı açıklamada "Kanunlar bitene kadar kimse Ankara'dan ayrılamayacak, Meclis geceleri de yoğun bir çalışma temposuna girecek'' dedi.

'Muhalefetin engellemesine rağmen vatandaşların 4+4+4'ü beklediğini' aktaran Köksal, "Verilmiş sözümüz var, yerine getireceğiz" diye konuştu.

Köksal, şunları söyledi:

''AK Parti milletvekillerine 27 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında seyahat yasağı geldi. Hiç kimse Ankara'dan ayrılamayacak. Kanunlar bitene kadar meclis geceleri de yoğun bir çalışmaya girecek. Türkiye'de problemler çok olduğu için tempoya girmek gerekiyor. Bazı insanların beklentileri var. Kanunları ve sendikaların durumunu bekleyen gruplar var. Muhalefetin her türlü engellemesine rağmen 4+4+4'ü vatandaşımız bekliyor. Parti olarak verilmiş sözümüz var. İnşallah yerine getireceğiz. Yoğun bir şekilde çalışmalar bizi bekliyor.''

 

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