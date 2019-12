AKP'li vekillere fiş

ANKARA - Ergenekon iddianamesinin eklerinde yer alan ilginç bir belge AKP’li milletvekillerinin fişlendiğini ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında Haziran 2008’de tutuklanan “acikistihbarat.com” adresli internet sitesinin sahibi sanık Halil Behiç Gürcihan’ın dosyaları arasında yer alan belgede, 22. dönem AKP’li milletvekilleri için seçim bölgesi, özgeçmiş ve notlar yer alıyor. Fişleme Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, ve Balıkesir milletvekillerini kapsıyor. Toplam 57 milletvekili ve 4 bakan hakkında notlar yeralıyor. Bu milletvekilinden 23’ü bu dönem de TBMM’de bulunuyor. Balıkesir’den sonra diğer milletvekillerine ilişkin not tutulmaması fişlemenin yarım bırakıldığı izlenimini veriyor. Gürcihan’ın dosyasından çıkan bilgilerdeki notlar özetle şöyle:

- Abdullah Çalışkan: Sadakati tam, yakından izlenen milletvekillerinden.

- Ömer Çelik: Profili AKP’nin en önemli negatiflerinden. Kürtçülüğü ile gündemde.

- Recep Ragip: AKP’ye ve Erdoğan’a sadık. Provokasyonlara açık.

- Vahit Kirişçi: İngiltere’nin ve ABD’nin izlediği isimlerden. AKP’ye yönelik operasyonlarda kullanılabilir.

- Ali Küçükaydın: AKP içindeki hareketlenmelerde rol alabilir.

- Ayhan Zeynep Tekin: Siyasi çizgisi her an zikzak yapabilir. Siyasi operasyonlara katılabilir.

- Abdullah Torun: Siyasi dalgalanmalarda saf değiştirebilir. İsrail ve Suriye yakın izlemede.

- Ziyaeddin Yağcı: Lider ve parti sadakati sorgulanabilir. Kolay etkilenebilir.

- Mahmut Göksu: Almanya, ABD ve İsrail’in etki alanında. Gemiyi terk edecek gerekçeler üretebilir.

- Fehmi Hüsrev Kutlu: Almanya, İsrail, İngiltere ve ABD etkisinde kalabilir.

- Mehmet Özyol: Siyasi manevra alanı geniş. Siyasi dalgalardan etkilenebilir. ABD, İngiliz etkisine açık.

- Ahmet Faruk Ünsal: Parti ve Meclis içi hareketlerde istenmeyen tercihlerde bulunabilir.

- Sait Açba: Politik manevra kabiliyeti yüksek. ABD ve İngiliz etkilerinde kalabilir.

- İbrahim Hakkı Aşkar: Alman, ABD ve İngiliz etki alanında.

- Halil Aydoğan: Parti içi hareketlere katılabilir.

- Rehan Balandı: Gemiyi ilk terk edeceklerden.

- Ahmet Koca: Almanya ve İngiltere yakından ilgileniyor. Parti ve meclis içi operasyonlarda yer alabilir.

- Mahmut Koçak: Konjonktürden etkilenir. Sadakati asgari ölçülerde.

- Mehmet Melik Özmen: İsrail’in ilgi alanı içinde.

- Halil Özyolcu: Siyasi açılımı ve hareketlenmelerden etkilenebilir.

- Mehmet Kerim Yıldız: Siyasi hareketlere katılabilir. Dezenformasyona açık. ABD ilgileniyor.

- Ruhi Açıkgöz: ABD, İngiltere ve İsrail ilgileniyor.

- Ali Rıza Alaboyun: ABD, İngiltere ve İsrail yakın takip ediyor.

- Ramazan Toprak: ABD ve İngiliz etkisi altına girebilir.

- Ahmet Yaşar: Siyasal dalgalanmalarda yer değiştirebilir.

- Akif Gülle: Erdoğan’a küs. Abdullah Gül’ün ekibinden.

- İsmail Alptekin: Kolay etkilenebilir. Konjonktürden etkilenir.

- Beşir Atalay: ABD ve İngiliz etkisinde. Sadakati yok. Misyon var. Gül’ün önemli adamlarından.

- Ali Babacan: ABD, İngiltere ve İsrail etkisinde. Siyasal çizgisi her zaman iyi izlenmeli.

- Cemil Çiçek: Mesut Yılmaz, Melih Gökçek, ABD, İngiliz ve İsrail operasyonlarında yer alabilir.

- Reha Denemeç: ABD ve İsrail yakın ilişkisi içinde. Misyonu var.

- Bülent Gedikli: ABD, İngiltere, İsrail, Almanya ve Fransa’nın istihbarat kurmak istediği isim. Sadakati tam.

- Haluk İpek: Çok iyi izlenmeli.

- Salih Kapusuz: Abdullah Gül, ABD ve İngiltere etkisi. Erdoğan’a sadakati sınırlı.

- Telat Karapınar: Meclis ve parti içi dalgalanmalardan etkilenebilir.

- Faruk Koca: ABD ve İsrail etkisi altında. Melih Gökçek’ten etkilenir.

- Remziye Öztoprak: Politik dalgalanmalardan etkilenebilir.

- Eyüp Sanay: ABD ve İngiltere etkisinde. Siyasal istikrarı olmaz.

- Mustafa Tuna: İngiltere yakinen ilgileniyor. ABD ve İsrail takipte.

- Ersönmez Yarbay: Her şey beklenebilir.

- Mevlüt Çavuşoğlu: Çok iyi izlenmeli.

- Mehmet Dülger: Demirel’in, ABD’nin, İngiltere’nin, İsrail’in ilişki alanında.

- Orhan Yıldız: Rusya, ABD yakinen takip ediyor.

- Ahmet Rıza Acar: Yalım Erez’in adamı. Sadakati yok. Konjonktürü ve parayı takip eder.

- Turan Çömez: ABD ve İsrail halen yakinen takip ediyor. Almanya iyi ilişki kurma arayışında.

- İsmail Özgün: Sadakati yok. Konjonktürden çok çabuk etkilenir.

İsimlerinin yanına ‘Değerlendirme dışı’ notu düşülen milletvekilleri ise şunlar: Mehmet Zekai Özcan, Nurdoğan Topaloğlu, Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Osman Akman, Fikret Badazlı, Burhan Kılıç, Kenan Altun, Ahmet Ertürk, Atilla Koç, Semiha Öğüş, Ali Aydınlıoğlu.