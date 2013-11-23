AKP'li vekillere dershane uyarısı: Çatlak var imajı vermeyin

AKP grup yönetimi, partinin dershane politikası konusunda bilgilendirildi. Vekillerden sosyal medyada da dikkatli olmaları istendi.

AKP grup yönetiminin, dershanelerin kapatılması konusunda ‘aykırı’ açıklamalar yapan milletvekillerini ‘arkadaşça’ uyarmaya başladığı belirtildi. Partide ‘çatlak’ görüntüsü vermemek için grup başkanvekillerinin dershaneler konusunda düşüncelerini açıklamayan milletvekillerini de bilgilendirecekleri ifade edildi.

AKP Kütahya milletvekili İdris Bal, ‘kesin ihraç’ talebi ile tedbirli olarak Müşterek Disiplin Kurul’una sevk edilirken yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, sosyal medyada açıklama yapan milletvekilleri de yakın takibe alındı. Grup Başkanvekillerinin bazı milletvekilleri ile görüştüğü, yerel seçimler öncesinde alevlenen tartışmanın “AKP’de çatlak var” görüntüsüne neden olabileceği ifade edildi. Kaynaklar, söz konusu milletvekilleri ile yapılan görüşmelerin “arkadaşça” yapıldığının altını çizdi. Milletvekillerinin söz konusu açıklamaları “bilgi eksikliğinden” yaptıkları ifade edildi. “Arkadaşça konuşulan” milletvekilleri için Kütahya Milletvekili İdris Bal’da olduğu gibi bir disiplin sürecinin işlemesi ise beklenmiyor. Grup başkanvekillerinin bu konuda açıklama yapmayan milletvekilleri ile de bir araya geleceği kaydedildi. Milletvekilleri ile yapılacak görüşmeler hem düzenleme Meclis’e geldiğinde olası bir firenin önünü şimdiden kesmeyi, hem de “vatandaşı daha iyi bilgilendirmelerini” amaçlıyor.

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