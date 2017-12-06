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Politika

AKP'li vekiller, yanlışlıkla Figen Yüksekdağ'ın duruşmasına girdi

Vekiller, duruşma salonuna 'FETÖ' davasını izlemek üzere girmişti

06 Aralık 2017 15:41

"FETÖ" davasını izlemek üzere Ankara Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ne gelen bir grup AKP'li vekil, yanlışlıkla eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın duruşmasının görüldüğü salona girdi. 

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre vekiller, kürsüde Yüksekdağ'ı, izleyici sıralarında da HDP'li vekilleri görünce "apar topar" geri çıktı. 

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın önceki duruşmasına 20 kişilik salon verilmesini protesto eden Yüksekdağ katılmamış ve mahkeme heyeti bir sonraki duruşma için zorla getirilme kararı çıkarılacağını bildirmişti. Yüksekdağ’ın protestosu üzerine mahkeme, ayrıca bir sonraki duruşma için Sincan Cezaevi’nde uygun bir duruşma salonunun hazırlanması kararı vermişti.

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