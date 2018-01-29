AKP'li vekiller fazla mesai yapan personel için 'harçlık' topladı; CHP, HDP, MHP için çalışanlar: Bize yok mu?

TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında fazla mesai yapan kavaslar ve garsonlara harçlık dağıtıldı. AKP'li vekiller 25 kişyie 325'er, 100 garsona 100'er lira verirken CHP, HDP ve MHP'liler aynı davranışta bulunmayınca kendileri için çalışan personel duruma, "“Muhalefete hizmet sayılmıyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında, vekillerle birlikte mesai yapan kavaslar ve garsonlar arasında “iktidar-muhalefet” tartışması çıktı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; tartışma, AKP'nin 12 gün 380 saatlik oturumlarda hizmet veren personele jest için vekiller arasında para toplamasıyla başladı. Önce gergin, kavgalı, dosyaların, raporların yırtılıp kürsüden etrafa saçıldığı oturumlarda ortalığı toplayan, konuşmacıların kürsüye getirdiği görsel malzemeleri taşımaya yardım eden, vekillere not, kürsüye su taşıyan kavaslara, sonrasında da garsonlara harçlık verilmesi planlandı. AKP'li Doğan Kubat, “Ne verirsen” diyerek vekillerden para topladı. Kavaslarla birlikte 25 kişiye 325, 100 garsona da 100’er lira dağıtıldı.

Muhalefete hizmet

Bunun üzerine CHP, MHP ve HDP milletvekillerine hizmet veren muhalefet kulisindeki personel, AKP ile görüşüp kendilerinin de mesai yaptığını belirterek, “Muhalefete hizmet sayılmıyor mu?” diye tepki gösterdi.

Grup yönetiminden, “Şu an için yapacak bir şey yok. Muhalefet kulisi aklımıza gelmedi. Zamanında olsa çözülürdü” yanıtı verildi. Böylece 20 bin liraya yaklaşan bütçe harçlığı yüzünden, Meclis’te iktidar ve muhalefete hizmet eden görevliler karşı karşıya geldi.